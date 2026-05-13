Naravno da planiram da budem kandidat na predsjedničkim izborima. Rekla sam da neću biti kandidat ako me pravosudni sistem u tome spriječi, poručila je Le Penova.

Izvor: Sebastien TOUBON / imago stock&people / Profimedia

Šef poslaničke grupe stranke Nacionalno okupljanje u skupštini Francuske Marin Le Pen potvrdila je da planira da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima, prenijeli su francuski mediji.

"Naravno da planiram da budem kandidat na predsjedničkim izborima. Rekla sam da neću biti kandidat ako me pravosudni sistem u tome spriječi", rekla je Le Penova u intervjuu za RTL i dodala da će biti kandidatkinja svoje stranke čak i ako bude dobila uslovnu kaznu, prenosi portal BFM TV.

Apelacioni sud u Parizu bi trebalo 7. jula da donese presudu u žalbenom postupku u slučaju asistenata poslanika u Evropskom parlamentu iz redova Nacionalnog okupljanja.

Javni tužilac je zatražio za Le Penovu petogodišnju zabranu obavljanja javne funkcije, četvorogodišnju zatvorsku kaznu (tri godine uslovno), mogućnost služenja neuslovnog djela u kućnom pritvoru sa elektronskom oznakom i novčanu kaznu od 100.000 eura.

Sud je proglasio Marin Le Pen krivom za uspostavljanje "koruptivnog sistema" u periodu između 2004. i 2016. godine i pronevjeru sredstava koja je Evropski parlament isplaćivao svojim poslanicima za isplate njihovih asistenata tokom obavljanja dužnosti u Briselu i u Strazburu, prenosi RT Balkan pisanje Tanjuga.