Viši tehnološki savjetnik za ratovanje dronovima u ukrajinskom Ministarstvu odbrane objavio je u ponedeljak fotografije i video NLO-a koji su primijetile ukrajinske vojne snage, a koji su slični onima koje je Pentagon objavio prošle nedelje.

Sergej „Fleš“ Beskrestnov, viši tehnološki savjetnik za ratovanje dronovima u ukrajinskom Ministarstvu odbrane, objavio je u ponedeljak fotografije i video NLO-a koji su primijetile ukrajinske vojne snage. Beskrestnov, vodeći ukrajinski stručnjak za dronove i elektronsko ratovanje, potvrdio je da se viđenje dogodilo u maju 2025. godine i da je vlada bila upoznata sa svime, izvještava Kijev post.

Jednominutni crno-bijeli infracrveni video prikazuje zaobljeni objekat sa vidljivim izvorom toplote u centru i šest oštro šiljatih kupa koje izlaze iz glavnog tijela u obliku spljoštene sfere. Iza objekta vidljiv je trag, odnosno oblak topliji od noćnog vazduha. Video je snimio pilot Snaga za bespilotne sisteme tokom borbenih operacija.

Objekat je primijećen u maju prošle godine tokom borbenih operacija na visini od 800 metara, a snimak pokazuje kako polako lebdi i ne reaguje na prisustvo drona, izvještava Kijev post.

Vodeći ukrajinski mediji potvrdili su autentičnost snimka borbenog drona, ali niko nije sugerisao da je riječ o vanzemaljskom objektu. Ukrajina proučava NLO-e prvenstveno zbog mogućnosti da se taj termin koristi za opisivanje novog ruskog oružja, objavila je novinska agencija UNIAN.

¿Tecnología secreta o fenómeno óptico? El "UFO" de Serhii Flash ️



Beskrestnov kaže da je proučavanje NLO-a postalo vojni zadatak. „Od početka rata, proučavanje NLO-a u našem vazdušnom prostoru postalo je više vojni nego civilni zadatak. Oružane snage Ukrajine čak imaju i poseban, detaljan dokument o NLO-ima koje su vidjele ukrajinske jedinice, a koji je odobrio Vrhovni komandant“, napisao je Beskrestnov na Telegramu.

Pozvao je civile i vojnike da odmah prijave sva viđenja NLO-a vlastima, jer bi to mogao biti tajni sistem Kremlja o kome ukrajinske snage još nisu svjesne. „Zato se ne bave samo SAD ovim problemima, jer ono što može izgledati kao NLO zapravo bi moglo biti novo skriveno oružje našeg neprijatelja“, rekao je on.

Slični objekti koje je uočio Pentagon

Beskrestnovljeva objava uslijedila je nakon što je Pentagon 8. maja deklasifikovao nove video snimke i fotografije NLO-a koje su američke vojne i vladine agencije posmatrale širom svijeta, a neki od njih datiraju još iz 1940-ih. Ukrajinski NLO ima izvjesnu sličnost sa objektom u obliku zvijezde koji su američke snage zarobile na Bliskom istoku 2013. godine.

Skoro dvominutna infracrvena slika Pentagona prikazuje objekat sa četiri velika i četiri mala šiljka. Za razliku od ukrajinskog NLO-a, njegovo glavno tijelo je savršeno sferično i sadrži hladne tačke. Toplotni trag iza objekta fotografisanog u Ukrajini je gušći i talasastiji, dok je tanak i ne rasipa se na američkoj slici.

Od jeseni 2022. godine, Rusija sistematski bombarduje Ukrajinu krstarećim, balističkim i hipersoničnim raketama, krstarećim bombama i dronovima Šahid.