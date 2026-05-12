Tramp najavio crvene linije za Iran pred put u Kinu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se danas predstavnicima medija pred polazak u dvodnevnu posjetu Narodnoj Republici Kini kada je govorio o ratu na Bliskom istoku i aktuelnoj situaciji sa Iranom. Njega je danas javno kritikovao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtaba Hamneija, Ali Akbar Velajati, ali se američki predsjednik nije na to obazirao.
"Razmislićemo o crvenim linijama. Razmišljaćemo o tome u letu ka Kini", započeo je obraćanje Tramp.
Potom je novinare interesovalo šta misli američki predsjednik o građanima Sjedinjenih Država i njihovoj percepciji rata na Bliskom istoku. Najviše ih je to interesovalo u kontekstu finansija.
"Ne mislim ni o kome, ni o Amerikancima. Mislim samo na jednu stvar.
Ne smijemo da dozvolimo da Iran ima nuklearno oružje. To je sve", dodao je Tramp.