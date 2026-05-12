Tramp najavio crvene linije za Iran pred put u Kinu.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obratio se danas predstavnicima medija pred polazak u dvodnevnu posjetu Narodnoj Republici Kini kada je govorio o ratu na Bliskom istoku i aktuelnoj situaciji sa Iranom. Njega je danas javno kritikovao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtaba Hamneija, Ali Akbar Velajati, ali se američki predsjednik nije na to obazirao.

"Razmislićemo o crvenim linijama. Razmišljaćemo o tome u letu ka Kini", započeo je obraćanje Tramp.

Potom je novinare interesovalo šta misli američki predsjednik o građanima Sjedinjenih Država i njihovoj percepciji rata na Bliskom istoku. Najviše ih je to interesovalo u kontekstu finansija.

"Ne mislim ni o kome, ni o Amerikancima. Mislim samo na jednu stvar.

Ne smijemo da dozvolimo da Iran ima nuklearno oružje. To je sve", dodao je Tramp.