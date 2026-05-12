Kanadska dizel podmornica uspješno je 1981. godine simulirala napad na nosač aviona USS Dvajt D. Ajzenhauer, što je ocijenjeno kao njegovo "potapanje". Manevar je otkrio slabosti nosača aviona koje su aktuelne i danas.

Zbog NATO vježbe od prije više od 40 godina američki nosači aviona i dalje imaju veliko poštovanje prema podmornicama: tokom NATO vježbe "Okean Ventur" 1981. godine kanadskoj dizel podmornici klase Oberon uspjelo je da probije bezbjednosne mjere američkog nosača aviona.

Podmornica se neprimijećeno približila USS Dvajt D. Ajzenhaueru i uspješno simulirala torpedni napad koji je ocijenjen kao "potapanje" nosača. Time je ostvaren veliki uspijeh protiv moćnog odbrambenog sistema američke mornarice, prenosi "Nešenal sekjuriti džurnal".

Dizel podmornica "potopila" USS Ajzenhauer

Od osamdesetih godina do danas došlo je do brojnih tehnoloških unapređenja. Današnje podmornice sa modernim pogonom nezavisnim od vazduha (AIP) i dalje predstavljaju izazov za nosače aviona čak i 2026. godine.

Vježba iz 1981. ostala je ključan primjer koji pokazuje da čak i moćne flote moraju da računaju na "tihe lovce". Ta saznanja mogla bi biti važna za SAD ili Izrael i u eventualnom ratu sa Iranom.

AIP tehnologija omogućava podmornicama da ostanu pod vodom više od nedelju dana bez izranjanja ili korišćenja snorkela. Plovila sa ovom tehnologijom često koriste kiseonik za pogon.

Specijalizovani portal "Overt difens" navodi da njemačka mornarica sada koristi i dron nalik podmornici za otkrivanje neprijateljskih AIP podmornica.

Vježba iz 1981. bila je demonstracija vrhunskih pomorskih sposobnosti kanadske posade. Ključ uspeha bilo je gotovo potpuno nečujno djelovanje podmornice. Pod vodom je kanadska podmornica prelazila sa dizel pogona na baterijski, što je omogućilo potpuno tiho približavanje cilju.