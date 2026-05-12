Službenici Sektora granične policije sinoć su uhapsili Tuzanina L.G. (25), osumnjičenog za krijumčarenje 63 kilograma marihuane, a tom prilikom zaplijenjen je i pištolj, saopšteno je iz Uprave policije.

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a uhapšen je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Preduzimajući kontinuirane i opsežne mjere i radnje u cilju pronalaska lica za koje se sumnja da je prevozilo i odbacilo navedenu opojnu drogu, a potom se nakon odbacivanja iste dalo u bjekstvo, policijski službenici su prikupili obavještenja od više lica, te sproveli operativne, taktičke i dokazne mjere i radnje kojima je kao osumnjičeni identifikovan L.G. U okviru aktivnosti usmjerenih na pronalazak osumnjičenog, policijski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostorija, kao i porodične kuće u kojoj boravi L.G. u opštini Tuzi. Tom prilikom pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje – pištolj marke „HS Produkt“, u vlasništvu srodnika osumnjičenog", navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da su službenici granične policije 6. maja pronašli 58 PVC pakovanja sa sadržajem marihuane, ukupne mase preko 63 kilograma, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni L.G. odbacio, nakon čega se dao u bjekstvo.

Izvor: Uprava policije