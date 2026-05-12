Turnir je tokom prethodnih godina okupio veliki broj ekipa i ljubitelja malog fudbala, a organizatori i ove godine očekuju kvalitetne mečeve, dobru atmosferu i fer-plej nadmetanje.

Izvor: MFK Mister No

MFK MISTER NO organizuje peti po redu turnir u malom fudbalu, koji će biti održan 16. i 17. maja u balonu Sportskog centra Bubanja, kod OŠ „Radojica Perović“.

Turnir je tokom prethodnih godina okupio veliki broj ekipa i ljubitelja malog fudbala, a organizatori i ove godine očekuju kvalitetne mečeve, dobru atmosferu i fer-plej nadmetanje.

Na turniru će učestvovati ekipe iz Podgorice i drugih gradova, a publika će tokom dva dana imati priliku da prati zanimljive utakmice i borbu za trofej najboljeg tima.

Organizatori poručuju da je cilj događaja promocija sporta, druženja i zdravih stilova života, uz dodatnu želju da turnir postane tradicionalno okupljanje rekreativaca i zaljubljenika u mali fudbal.

Prijave ekipa su u toku, a sve zainteresovane ekipe mogu se prijaviti putem društvenih mreža MFK MISTER NO ili na broj 068053133.

Pored sportskog karaktera, turnir će imati i humanitarnu notu, jer će sva prikupljena sredstva biti uplaćena NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju.

Izvor: MFK Mister No