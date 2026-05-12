U spisima predmeta navedeno je i da su uređaji za praćenje postavljeni na policijska vozila kako bi se osujetile akcije usmjerene na visokorangirane pripadnike kriminalne grupe kojoj Zurovac pripada, a bezbjednosni sektor ga dovodi u vezu sa "kavačkim klanom".

Novljanin Nemanja Zurovac je sa svojom ekipom pratio policijske službenike na isti način kao što su i oni kontrolisali njegovo kretanje – postavljanjem GPS uređaja na automobile.

Upravo to je zaključak zbog kojeg je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici odredio zadržavanje Zurovcu i njegovom saradniku Mehmedu Mekiću. Pored njih dvojice, u ovom predmetu osumnjičen je i Vasilije Lakić, koji je prekjuče izbjegao hapšenje i za kojima policija traga. Po predlogu tužioca, sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je Zurovcu i Mekiću pritvor do mjesec dana. Trojica osumnjičenih terete se za kriminalno udruživanje u vezi sa krivičnim djelom učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u vršenju službene radnje u pokušaju.

Iz tužilačkih spisa proizilazi da je GPS uređaj na vozilo "BMW" koje, po tvrdnjama istražitelja, sigurno koristi Zurovac, postavljen po naredbi Višeg suda u Podgorici kao mjera tajnog nadzora. U spisima predmeta navedeno je i da su uređaji za praćenje postavljeni na policijska vozila kako bi se osujetile akcije usmjerene na visokorangirane pripadnike kriminalne grupe kojoj Zurovac pripada, a bezbjednosni sektor ga dovodi u vezu sa "kavačkim klanom". Da je Zurovac sa navodnim saradnicima pratio policijska vozila na koja su postavili GPS uređaje istražitelji su utvrdili upravo na osnovu podudaranja mjesta kojima su se kretali policijski službenici tim vozilima sa GPS signalom sa automobila tog Novljanina. Takođe, utvrđeno je i da se bazne stanice mobilnih telefona nekih osumnjičenih poklapaju sa mjestima kuda su se kretala policijska vozila na kojima su pronađeni GPS uređaji. Na osnovu analize baznih stanica broja koji koristi Mekić i signala GPS uređaja sa vozila koje koristi Zurovac, utvrđeno je da su oni boravili u Siti kvartu i na parkingu Uprave policije u vrijeme kada su na policijska vozila parkirana na tim lokacijama postavljani uređaji za praćenje.

Tužilac je na osnovu dokaza iz spisa predmeta zaključio da se u ovom slučaju ne radi o izolovanom ponašanju pojedinaca, već o planskom i koordinisanom djelovanju najmanje četiri lica sa podijeljenim ulogama, zajedničkim ciljem i određenim stepenom organizacije.

"Takve okolnosti snažno ukazuju na postojanje kriminalnog udruženja. Naime, u ovim radnjama učestvuju najmanje četiri lica: osumnjičeni Vasilije Lakić, koji pribavlja SIM kartice koristeći tuđe lične karte radi prikrivanja identiteta, osumnjičeni Zurovac, koji prati policijska vozila i zajedno sa osumnjičenim Mekićem dovodi osumnjičene izvršioce na mjesta postavljanja GPS uređaja. Time je jasno da svaki član ima posebnu ulogu, karakterističnu za kriminalna udruživanja. GPS uređaji za praćenje postavljeni su na najmanje pet policijskih vozila koja nisu obilježena policijskim simbolima, zbog čega je osumnjičenima jasno da se radi o tajnim vozilima kojima se vrše policijske službene radnje" piše u tužilačkim spisima.

Imajuću u vidu osnovnu svrhu korišćenja GPS uređaja za praćenje, cilj djelovanja ove grupe, kako smatraju u tužilaštvu, bio je da sazna kretanje policijskih službenika prilikom vršenja službenih radnji, te da članove grupe pravovremeno upozore na dolazak policije, čime bi se znatno otežalo ili onemogućilo sprovođenje službenih radnji, uključujući pronalaženje izvršilaca krivičnih djela, a samim tim i lišenje sloboda, ali i drugih tajnih operacija.

"Mora se istaći da praćenje tajnih policijskih vozila predstavlja ozbiljan napad na operativnu sposobnost policije, čime se kompromituju tajne mjere i policijske akcije, ugrožava bezbjednost policijskih službenika koji djeluju tajno, omogućava izbjegavanje lišavanja slobode i uništavanje dokaza, a umnogome i podriva efikasnost sistema za otkrivanje i suzbijanje kriminala. Zbog svega navedenog, ovakvo djelovanje kriminalnog udruženja može se opisati i kao direktan udar na institucionalni i bezbjednosni sistem države, odnosno na sposobnost države da sprovodi zakon" piše u rješenju.