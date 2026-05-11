Donald Tramp izvrijeđao Iran zbog odgovora o miru na Bliskom istoku.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images /Ilia YEFIMOVICH / AFP/ Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu i govorio je o ratu na Bliskom istoku sa posebnim fokusom na prekid vatre sa Iranom. Osudio je iranski predlog o miru i nazvao ga je "glupim", prenosi britanski list "Gardijan".

On je na istu temu govorio i na svojoj društvenoj mreži "Truth social" u nedelju 10. maja. Tada je naveo da je iranski predlog "neprihvatljiv", a sada je detaljnije na tu temu govorio pred novinarima.

"Odgovor Irana na američki mirovni predlog je glup, predlog je loš, to je čisto đubre koje nisam ni pročitao do kraja. Naš plan je najbolji ikada i vrlo je jednostavan: Iran ne može da ima nuklearno oružje i neće ga imati.

Da su ga imali, ne bi postojao Bliski istok. Izraela ne bi bilo, a Evropa bi verovatno bila sledeća. Mi činimo uslugu svijetu", objasnio je američki predsjednik.