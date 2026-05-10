Na inauguracionoj sjednici mađarskog parlamenta, premijer Peter Mađar pozvao je predsjednika Tamaša Suljoka da podnese ostavku, optužujući institucije za gubitak nezavisnosti i tražeći političku odgovornost.

Na inauguracionoj sjednici mađarskog parlamenta, novi premijer ove zemlje, Peter Mađar, održao je žestok govor, a iz sale je otvoreno pozvao na ostavku predsjednika koji je bio u publici.

Svoj govor je započeo rekavši da osjeća i razumije svoju odgovornost, da je vidio sudbinu svojih prethodnika.

"Vidio sam kako se pozicija premijera može koristiti za služenje vladi umjesto naciji. Video sam kako vlada može porobiti osobu i kako politička zajednica može izgubiti kontakt sa onima od kojih je crpjela svoj autoritet", rekao je Mađar.

Međutim, najzanimljiviji dio govora ticao se mađarskog predsjednika Tamaša Suljoka.

"Javne institucije, ljudi u njima, postali su politički sluge prošlog sistema ili su to oduvijek bili. Ispraznili su sistem kontrola i ravnoteže. Trebalo bi da podnesu ostavke danas ili do 31. maja. Tamaš Suljok treba odmah da započne ovaj proces", pozvao je Mađar mađarskog predsjednika, prnosi Klix.

Takođe ga je nazvao kukavicom koja nije sposobna da predstavlja nacionalno jedinstvo Mađarske.

"Vrijeme je da odete uzdignute glave dok još možete", rekao je.

Šef države, sjedeći u svojoj loži, ovaj dio govora je slušao sa osmjehom, a prema riječima dopisnika sa lica mjesta, ponekad se čak i osmjehivao.