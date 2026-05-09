Po nalogu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Pentagon je objavio veliku količinu povjerljivih dokumenata o neidentifikovanim anomalnim pojavama, otkrivajući decenije zapisa i viđenja – od astronauta misije Apolo 11 do savremenih vojnih pilota.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Charles Dharapak, File

Među objavljenim dokumentima nalaze se svjedočenja astronauta, vojnih pilota i obavještajnih službi o neobjašnjivim pojavama koje su decenijama izazivale pažnju javnosti i podsticale brojne spekulacije.

Iako Pentagon godinama radi na deklasifikaciji ovih dokumenata, predsjednik Donald Tramp poslednjih mjeseci ponovo je skrenuo pažnju na ovu temu, najavljujući veliko objavljivanje dosijea.

"Dok prethodne administracije nisu uspjele da budu transparentne po ovom pitanju, sa ovim novim dokumentima i video-snimcima ljudi mogu sami da odluče: ’Šta se, dođavola, dešava?’ Zabavite se i uživajte", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Trampova administracija navodi da javnost može sama da donese zaključke na osnovu informacija iz dosijea, koji uključuju stare depeše Stejt departmenta, dokumente Ef-Bi-Aj-a i transkripte razgovora posada Nase tokom svemirskih letova.

Novi veb-sajt Pentagona, na kojem se nalaze dokumenti, ima retro izgled, sa crno-bijelim vojnim snimcima letećih objekata i tekstom u fontu pisaće mašine. Dosijei obuhvataju slučajeve koje vlada smatra nerešenim, što znači da iz različitih razloga nisu mogli sa sigurnošću da budu objašnjeni.

Od Apola 11 do sirijske pustinje

Objavljeni materijal predstavlja veliku kolekciju video-snimaka, fotografija i svedočenja koja će gotovo sigurno podstaći nove spekulacije.

Tako depeša Stejt departmenta iz američke ambasade u Tadžikistanu iz 1994. godine detaljno opisuje kako su tadžikistanski pilot i trojica Amerikanaca videli jarko osvetljen NLO dok su letjeli mlaznjakom iznad Kazahstana.

Prema dokumentu, objekat je „pravio zaokrete od 90 stepeni, izvodio spiralne manevre i kretao se u krugovima pri velikim brzinama“.

To nije jedini slučaj neobičnog kretanja. Vojni izvještaj sa Egejskog mora iz 2023. godine navodi NLO koji je leteo tik iznad površine mora i pravio „višestruke zaokrete od 90 stepeni pri procenjenoj brzini od 130 kilometara na čas“.

Jedan intervju sa američkim obavještajnim zvaničnikom opisuje incident od prošle godine, kada je tokom pretrage helikopterom naišao na „izuzetno vrelu“ kuglu koja je lebdjela iznad zemlje. Nakon što je prešla oko 32 kilometra, primetio je još četiri ili pet kugli koje su bljeskale.

Čak i zapisi iz ranih dana svemirskih istraživanja sadrže neobjašnjive bilješke.

U transkriptu razgovora sa posadom misije Apolo 11 iz 1969. godine, Baz Oldrin se prisjetio da je uočio nekoliko neobičnih prizora, poput „značajnog“ objekta blizu Meseca i „prilično jakog izvora svjetlosti“ za koji je posada sumnjala da bi mogao biti laser.

U drugom dokumentu, fotografija sa misije Apolo 17 iz 1972. godine prikazuje tri tačke u trouglastoj formaciji, za koje Pentagon kaže da bi mogle predstavljati „fizički objekat“.

Višegodišnji put ka transparentnosti

Ova objava predstavlja kulminaciju višegodišnjih napora da se tema NLO-a izmjesti iz domena teorija zavjere.

Interesovanje je poraslo nakon što je Kongres 2022. godine održao prva javna saslušanja o NLO-ima u poslednjih 50 godina. Kao odgovor, Pentagon je osnovao Kancelariju za rešavanje anomalija u svim domenima (AARO), sa zadatkom da analizira izvještaje vojnih službenika i civila.

U svom izveštaju iz 2024. godine, AARO je navela stotine novih incidenata, ali nije pronašao dokaze koji bi potvrdili postojanje vanzemaljske tehnologije.

Paralelno s tim, i NASA je pokrenula sopstvenu nezavisnu studiju, a njihov tim stručnjaka u izveštaju iz septembra 2023. godine naglasio je potrebu za sistematičnijim prikupljanjem podataka.

Pritisak za transparentnost dolazi i iz Kongresa. Republikanci poput Tim Barčet zahvalili su Trampu na „ispunjenom obećanju“, dok drugi, poput Ane Poline Lune, traže objavljivanje još snimaka koje su identifikovali uzbunjivači.

All 28 UFO Videos declassified by The Pentagon today



A full compilationpic.twitter.com/7lzoF7S4vP — Interstellar (@InterstellarUAP)May 8, 2026

Stručnjaci pozivaju na oprez

Uprkos uzbuđenju javnosti, stručnjaci pozivaju na oprez.

Šon Kirkpatrik, bivši direktor kancelarije AARO, upozorio je da će objavljivanje sirovih podataka bez analize „samo podstaći dodatne spekulacije, zavjere i pseudonauku“.

On objašnjava da se video-snimci UAP (neidentifikovanih anomalnih pojava) često pogrešno tumače.

Kao primjer navodi snimak iz 2013. godine koji prikazuje letjelicu u obliku zvijezde sa osam krakova.

Kirkpatrik smatra da to verovatno nije ništa više od vrelog motora mlaznjaka koji stvara optički efekat, poznat kao difrakcija, na sočivu kamere.

Organizacije poput Fondacije Sol pozdravljaju ovaj korak ka transparentnosti, ali traže donošenje zakona koji bi primorao na "temeljnu“ reviziju svih poverljivih zapisa o UAP-ima.

"Iako je današnji korak ka punom objelodanjivanju dobrodošao, potrebno je preduzeti još mnogo koraka kako bi se okončale decenije tajnosti kojima su Amerikanci držani u mraku“, izjavili su Piter Skafiš i penzionisani kontraadmiral Tim Galode iz te fondacije.

Dok najnoviji potez Pentagona pruža javnosti do sada najdublji uvid u prikupljene podatke, debata o prirodi i poreklu ovih fenomena se nastavlja.

(RTS/Mondo)