Donald Tramp se oglasio nakon vijesti da je preminuo osnivač "CNN-a" Ted Tarner.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom vesti da je preminuo osnivač "CNN-a" Ted Tarner. Izjavio je saučešće porodici, cenio je Tarnera što govore birane riječi u oproštaju od njega, ali je i kritikovao rad "CNN-a", pre svega jer često trpi kritike sa te televizije.

"Ted Tarner, jedan od najvećih svih vremena, upravo je preminuo. Osnovao je 'CNN', prodao ga i bio je lično skrhan tim dogovorom jer je novo vlasništvo uzelo 'CNN', njegovo 'čedo' i uništilo ga.

Postao je 'woke' i sve ono što on (CNN) nije. Možda će novi kupci, divni ljudi, uspjeti da mu vrate nekadašnji kredibilitet i slavu.

Bez obzira na to, on je jedan od velikana istorije emitovanja i moj prijatelj. Kad god mi je bio potreban, bio je tu, uvijek spreman da se bori za plemeniti cilj!", naveo je Tramp.

Ko je bio Ted Tarner?

Poreklom iz Ohaja, Ted Tarner se proslavio tako što je izgradio pravu medijsku imperiju koja je obuhvatala prvu kablovsku superstanicu i popularne kanale za filmove i crtane filmove, kao i profesionalne sportske timove poput Atlanta Braves. Volio je jedriličarstvo, bavio se filantropskim radom i osnovao je United Nations Foundation, zalagao se i za ukidanje nuklearnog oružja, a volio je i prirodu zbog čega se aktivno bavio ekologijom i njenom zaštitom. Lično je imao veliku ulogu u naseljavanju bizona na američkom zapadu, kasnije je čak stvorio i serijal crtanih filmova kako bi djecu edukovao o zaštiti životne sredine.

Osnivanjem “CNN-a” je uneo revoluciju u televizijski svijet, pre svega konstantno prenošenje lokalnih i vesti iz sveta, 24 časa tokom dana. Dobio je nadimak “The Mouth of the South” što na srpskom znači “usta juga” zbog svoje otvorenosti u iznošenju stavova.