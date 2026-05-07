Tramp je saopštio da će Iran na ovaj ili onaj način pristati na sporazum o kraju rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas predstavnicima medija da će sporazum sa Iranom o kraju rata na Bliskom istoku biti postignut na ovaj ili onaj način, prenosi britanski list "Gardijan". Ranije je u javnost dospjela informacija da dvije strane pripremaju memorandum o kraju rata, ali je Iran to osudio i iskritikovao nazvavši taj predlog "američkom listom želja".

"Sporazum je vrlo moguć na osnovu razgovora prethodnih dana. Vidjećemo hoćemo li se dogovoriti.

Ako se oni ne slože, svakako će pristati kasnije. Tako to ide", započeo je Tramp.

Potom je govorio o obogaćenom uranijumu Irana. Istakao je da će Sjedinjene Države to preuzeti.

"Mi ćemo to uzeti", dodao je Tramp.