Izbodene dvije žene u Ljubljani.

U Ljubljani, glavnom gradu Slovenije, izbodene su dvije žene nožem, piše slovenski portal "STA". Obje žene izbodene su na vrlo maloj udaljenosti, a prema prvim informacijama policije iz istrage, dva napada nisu povezana.

Prva žena (42) je izbodena od strane muškarca (50) nakon svađe. Ona je prevezena u bolnicu sa lakšim povredama.

Osumnjičeni muškarac je ubrzo uhapšen. Druga žena (31) je izbodena svega par stotina metara dalje i nekoliko sati kasnije.

Ona je zadobila teške tjelesne povrede i prevezena je odmah u bolnicu. Osumnjičeni je takođe uhapšen, a motivi oba napada nisu zasad poznati.