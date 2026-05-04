Pričala da joj sin ne ide u seljačke državne škole: Otkriveno koliko je Dara plaćala Kosti obrazovanje

Izvor: Instagram/Printscreen/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara prisutna je na muzičkoj sceni još od tinejdžerskih dana, tačnije od 1992. godine, kada je njen talenat brzo prepoznat, pa je vrlo rano počela sa nastupima i gradnjom karijere.

Zbog brojnih obaveza i angažmana, nije uspjela da se u potpunosti posveti školovanju, o čemu je i sama govorila, ističući da je srednju saobraćajnu školu završila vanredno, jer nije mogla redovno da pohađa nastavu.

Ipak, danas joj je obrazovanje veoma važno kada je riječ o njenom sinu Kosti, za kog želi da bude istrajan i posvećen učenju. Kako su domaći mediji ranije pisali, njen naslednik pohađao je privatnu osnovnu školu čija školarina iznosi oko 5.000 eura godišnje.

Luksuzni uslovi u privatnoj školi

Riječ je o ustanovi koja nudi brojne pogodnosti – od sportskih terena za košarku, tenis i fudbal, do posebno opremljenih prostora za fizičke aktivnosti i savremeno opremljenih učionica. U školi je dostupan i privatni ljekar, koji je na raspolaganju učenicima.

Nastava traje tokom cijelog dana, od osam ujutru do četiri popodne, uz mogućnost dodatnog rada sa nastavnicima nakon časova. U cijenu su uključeni obroci – doručak, voćne užine, ručak i slatka užina, a učenicima su na raspolaganju različiti meniji, među kojima se nalazi i rusko jelo boršč, uz voćne sokove.

Pored toga, organizovan je i prevoz mini kombijem koji djecu vozi od kuće do škole i nazad, čime su roditeljima dodatno olakšane svakodnevne obaveze.

"Sin ne ide u seljačke škole"

Dara je prije nekoliko godina izazvala pravu buru u javnosti kada je prokomentarisala obrazovanje svog sina Koste i u koju školu ide.

"Moj sin ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu u školu, gdje su djeca uspješnih roditelja, političara i sportista. Nisu glupa seljačka zavidna djeca, nego su pametna i znaju ko je Dara Bubamara. To su djeca koja kažu, tvoja mama je vrh! Moj Kosta bi u slučaju da ga neko zadirkuje za mamu opalio šamar i rekao mu, ne obraćaj mi se više. Psihički je jak, zna sve probleme koje je majka imala i o tome smo razgovarali. Imamo otvoren odnos", rekla je Dara.