Pričala da joj sin ne ide u seljačke državne škole: Otkriveno koliko je Dara plaćala Kosti obrazovanje

Pjevačica Dara Bubamara prisutna je na muzičkoj sceni još od tinejdžerskih dana, tačnije od 1992. godine, kada je njen talenat brzo prepoznat, pa je vrlo rano počela sa nastupima i gradnjom karijere.
Zbog brojnih obaveza i angažmana, nije uspjela da se u potpunosti posveti školovanju, o čemu je i sama govorila, ističući da je srednju saobraćajnu školu završila vanredno, jer nije mogla redovno da pohađa nastavu.
Ipak, danas joj je obrazovanje veoma važno kada je riječ o njenom sinu Kosti, za kog želi da bude istrajan i posvećen učenju. Kako su domaći mediji ranije pisali, njen naslednik pohađao je privatnu osnovnu školu čija školarina iznosi oko 5.000 eura godišnje.
Luksuzni uslovi u privatnoj školi
Riječ je o ustanovi koja nudi brojne pogodnosti – od sportskih terena za košarku, tenis i fudbal, do posebno opremljenih prostora za fizičke aktivnosti i savremeno opremljenih učionica. U školi je dostupan i privatni ljekar, koji je na raspolaganju učenicima.
Nastava traje tokom cijelog dana, od osam ujutru do četiri popodne, uz mogućnost dodatnog rada sa nastavnicima nakon časova. U cijenu su uključeni obroci – doručak, voćne užine, ručak i slatka užina, a učenicima su na raspolaganju različiti meniji, među kojima se nalazi i rusko jelo boršč, uz voćne sokove.
Pored toga, organizovan je i prevoz mini kombijem koji djecu vozi od kuće do škole i nazad, čime su roditeljima dodatno olakšane svakodnevne obaveze.
"Sin ne ide u seljačke škole"
Dara je prije nekoliko godina izazvala pravu buru u javnosti kada je prokomentarisala obrazovanje svog sina Koste i u koju školu ide.
"Moj sin ne ide u ove seljačke škole, već u privatnu u školu, gdje su djeca uspješnih roditelja, političara i sportista. Nisu glupa seljačka zavidna djeca, nego su pametna i znaju ko je Dara Bubamara. To su djeca koja kažu, tvoja mama je vrh! Moj Kosta bi u slučaju da ga neko zadirkuje za mamu opalio šamar i rekao mu, ne obraćaj mi se više. Psihički je jak, zna sve probleme koje je majka imala i o tome smo razgovarali. Imamo otvoren odnos", rekla je Dara.