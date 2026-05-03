Berlin i Brisel najavljuju zajednički odgovor, raste strah od trgovinskog rata

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Njemačka i Evropska unija suočavaju se sa novim trgovinskim pritiskom nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio povećanje carina na uvoz automobila iz EU na 25 odsto.

Iz Ministarstva privrede Njemačka saopšteno je da su u stalnom kontaktu sa Evropska komisija, koja već vodi razgovore sa Vašingtonom.

„Blisko ćemo se koordinisati unutar EU o narednim koracima“, poručili su iz Ministarstva, naglašavajući potrebu za jedinstvenim evropskim odgovorom.

Tramp je povećanje carina obrazložio tvrdnjom da EU nije ispunila obaveze iz trgovinskog sporazuma iz 2025. godine.

Ministar ekonomije Robert Habeck poručio je da Evropa „neće popustiti“ i da mora odlučno reagovati, ocjenjujući ovu odluku kao ozbiljan udar na transatlantske odnose.

Prema procjenama IfW Kiel, Njemačka bi zbog novih carina mogla izgubiti gotovo 15 milijardi eura, dok bi dugoročni gubici mogli dostići i 30 milijardi, što bi dodatno povećalo rizik od recesije.

I VDA upozorava da je riječ o „fatalnom signalu“ za slobodnu trgovinu i poziva na hitne pregovore između SAD i EU.

U međuvremenu, Evropska komisija poručuje da će sve opcije ostati otvorene, uključujući i moguće kontramjere, što dodatno podgrijava strah od šireg trgovinskog sukoba između dvije strane Atlantika.

Ova odluka dolazi u trenutku već zategnutih odnosa između Vašingtona i Berlina, dodatno komplikujući političku i ekonomsku saradnju.