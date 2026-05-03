Kraljevski biograf Robert Hardman otkrio je detalje susreta do kog je došlo tokom državne posjete kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: AP/Matt Dunham, AP/Alex Brandon

U neformalnom razgovoru iza zatvorenih vrata američki predsjednik Donald Tramp iznio je niz stavova o britanskoj kraljevskoj porodici, a posebno su odjeknule njegove oštre riječi o Megan Markl i odnosu s princem Harijem.

Američki predsjednik Donald Tramp je u privatnom razgovoru u Ovalnom kabinetu iznio niz nefiltriranih mišljenja o članovima britanske kraljevske porodice, uključujući princa Vilijama, Kejt Midlton, princa Harija i Megan Markl.

Kraljevski biograf Robert Hardman otkrio je detalje tog susreta, do kog je došlo tokom državne posjete kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je sastanak s Trampom u početku bio otkazan, na kraju je održan u poslednjem trenutku, a razgovor se brzo pretvorio u otvorenu raspravu o britanskoj monarhiji, piše People

Tramp, poznat kao veliki obožavatelj kraljevske porodice, imao je riječi hvale za većinu njenih članova. Za kralja Čarlsa je rekao da je “sjajan čovjek”, dok je za princa Vilijama tvrdio kako će biti “dobar kralj” i opisao ga kao “vrlo simpatičnog”.

Posebno pozitivno govorio je i o Kejt Midlton, princezi od Velsa, koju je upoznao tokom državne večere u Ujedinjenom Kraljevstvu. “Kako je ona? Ona je sjajna. Bila je bolesna, ljudi su govorili svakakve ludosti o njoj, a ona je bila tako hrabra”, rekao je Tramp, misleći na period njenog povlačenja iz javnosti 2024. godine, pre nego što je otkrila dijagnozu raka.

Izvor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Interesovanje je pokazao i za najmlađe članove porodice, princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luija, upitavši jesu li “dobra deca”.

Međutim, ton razgovora se promijenio kada je riječ došla na princa Harija i njegov povratak u kraljevsku porodicu. Na pitanje može li Hari da se vrati u kraljevski krug, Tramp je kratko komentarisao: “Previše stvari, pretpostavljam.”

Vidi opis "Ta žena šta je napravila tom čovjeku..." Tramp iza zatvorenih vrata žestoko opleo po Megan Markl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kola SULAIMON / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Taidgh Barron / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printcreen / extratv Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: JLPPA / Bestimage / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Najkontroverzniji dio razgovora odnosio se na Megan Markl. Tramp nije štedeo kritike prema vojvotkinji od Saseksa, rekavši: “Ta njegova žena. Čovječe, šta je napravila tom čovjeku...”, te dodao kako smatra da je “zasenjena Vilijamovom suprugom”.

Podsetimo, Hari i Megan povukli su se s kraljevskih dužnosti 2020. godine i preselili u Kaliforniju, a odnosi unutar porodice, posebno između Harija i princa Vilijama, već su godinama napeti.