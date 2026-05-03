Tramp odbio iranski predlog za kraj rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump, prema saznanjima izraelskog novinara Natan Gutman, odbio je novi prijedlog Iran za okončanje rata na Bliskom istoku, prenosi The Times of Israel.

Gutman tvrdi da je telefonom razgovarao sa američkim predsjednikom o toj temi i da mu je on to lično potvrdio.„Predsjednik Tramp mi je rekao u telefonskom razgovoru da novi prijedlog Irana nije prihvatljiv.

‘Nije za mene prihvatljivo. Proučio sam ga, sve sam sagledao, ali jednostavno nije prihvatljivo’“, naveo je Gutman na društvenoj mreži Iks.

President Trump tells me in a brief phone conversation:

The new Iranian proposal is not acceptable. “It’s not acceptable to me. I’ve studied it, I’ve studied everything – it’s not acceptable.” — Nathan Guttman (@nathanguttman)May 3, 2026

Iran je poslao novi prijedlog sporazuma za kraj rata na Bliskom istoku. Cijeli dokument još uvijek nije poznat javnosti, ali se zna da ima 14 tačaka koje nijesu prihvatljive Sjedinjenim Američkim Državama.