Ruske snage prišle su na oko kilometar od Kostjantinovke, jednog od ključnih gradova na istočnom frontu, dok ukrajinska vojska tvrdi da za sada uspešno odbija pokušaje proboja u predgrađa.

Ruske snage se polako približavaju Kostjantinovki, strateški važnom gradu u istočnoj Donjeckoj oblasti Ukrajine, u pokušaju da uspostave uporište u blizini jako branjenog područja, rekao je vrhovni vojni komandant Ukrajine. Kostjantinovka, zajedno sa drugim gradovima, čini takozvani „pojas utvrđenja“ na istoku zemlje - područje koje je ukrajinska vojska dobro utvrđila, piše Rojters.

„Uporno odbacujemo pokušaje ruskih okupatora da se infiltriraju i učvrste u predgrađima Kostjantinovke. U samom gradu se sprovode mjere protiv diverzija“, objavio je načelnik ukrajinske vojske, Aleksandar Sirski, putem aplikacije Telegram.

Prema ukrajinskom projektu mapiranja fronta DeepState, ruske snage kontrolišu područje udaljeno samo oko kilometar od južnih predgrađa grada, a manji delovi Kostjantinovke su označeni kao siva zona bez potpune kontrole bilo koje strane.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u srijedu da su njegove snage zauzele Novodmitrovku, severno od Kostjantinivke, dok je vrhovni general Moskve Valerij Gerasimov u aprilu rekao da snage napreduju sjeverno i južno od grada.

Povećani ruski napadi

Sirski je rekao da su se ruski ofanzivni napori značajno intenzivirali u aprilu. Dodao je da su od ponedeljka ruske snage u sektoru izvele 83 napada koristeći male pešadijske grupe.

Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz područja u Donjeckoj i susjednoj Luganskoj oblasti koje Rusija nije uspjela da zauzme tokom četvorogodišnjeg sveopšteg rata. Mirovni pregovori uz posredovanje SAD su zastali po ovom pitanju, a ukrajinski zvaničnici kažu da Kijev neće ustupiti teritoriju koju još uvek kontroliše.

Ruske snage nisu uspjele da zauzmu nijedan veći grad u Ukrajini poslednjih godina, ali su sporo napredovale i objavile zauzimanje manjih gradova i sela. Mali grad Pokrovsk, iz kojeg je većina njegovih preko 60.000 stanovnika pobjegla prije rata, bio je najznačajniji uspjeh Rusije u protekloj godini. Moskovskim snagama je trebalo mjeseci da napreduju, a Kijev tvrdi da još uvijek drži neke položaje u gradu.

Zašto je Kostjantinovka važna?

Kostjantinovka je industrijski grad u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, smešten u blizini važnih transportnih ruta koje povezuju veće gradove poput Kramatorska i Slavjanska. Pre rata, bila je poznata po metalurškoj i mašinskoj industriji, ali danas igra ključnu vojnu ulogu jer se nalazi na odbrambenoj liniji koja štiti ostatak ukrajinske teritorije koju kontroliše Kijev.

Zbog svoje lokacije i infrastrukture, grad je postao važna logistička i odbrambena tačka u istočnom dijelu fronta, dio šireg sistema utvrđenih gradova koji čine poslednju liniju odbrane prije većih urbanih centara.

Kostjantinovka je od početka rata bila meta višestrukih ruskih napada, prvenstveno zbog blizine liniji fronta i važnih ruta snabdevanja. Nakon bitke kod Bahmuta, grad je postao ključna pozadinska baza za ukrajinske snage koje brane to područje, ali i mjeta čestih raketnih i artiljerijskih udara. Tokom 2023. i 2024. godine, ruske snage su postepeno napredovale kroz okolne gradove, pokušavajući da presjeku logističke linije ka Kramatorsku i Slavjansku.

Iako sam grad nije doživio dugotrajne ulične borbe kao u Bahmutskom, Kostjantinivka je trpela kontinuirane napade na svoju infrastrukturu, skladišta i transportna čvorišta, što je dodatno naglasilo njen značaj kao djela odbrambenog „pojasa tvrđava“ u istočnoj Ukrajini.