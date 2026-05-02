Izvor: Uprava policije Crne Gore

Nikšićanin Saša Đilas, kojeg je policija saslušavala zbog sumnje da je snimao vozilo pratnje direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, a o čemu su danas pisali svi mediji, za portal RTCG kaže da nema nikakve veze sa tim slučajem.

Priznaje da posjeduje snimak “majbaha”, ali ga, tvrdi, nije snimio dronom kako se može vidjeti na snimcima koji kruže društvenim mrežama, već telefonom, kod gradskog parka u Nikšiću.

“Sve se desilo u srijedu veče kada sam išao u supermarket u trgovinu. Na pumpi sam u tom trenutku vidio „majbaha“, bez službenih oznaka i pomislio ko li danas u Nikšiću vozi takvo auto. U tom trenutku je momak jedan, obučen u crno, izašao iz pumpe i sjeo i krenuo, a ja sam iz znatiželje napravio 4-5 sekundi snimka. Sa snimkom iz drona nemam nikavke veze, to nisam ja napravio”, kaže Đilas.

Đilas kaže da je nakon toga pošao kući i sa prijateljicom Z.R. koja radi u nikšićkom ODT kao savjetnica tužioca, razmijenio par poruka povodom nove objave odbjeglog Miloša Medenice, koji u svom novom obraćanju priča kako je „majbaha“ zadužio direktor UP Lazar Šćepanović.

“Samo sam joj poslao klip i u šaljivom tonu napisao – evo ga „majbah“, ha ha“, objašnjava Đilas.

Hapšenje i saslušavanja u Bijelom Polju i Herceg Novom

Đilas kaže da je juče krenuo sa djevojkom za Prijepolje kod rođaka kada su ga nadomak Bijelog Polja pozvali roditelji da mu kaže da je došla policija da pretrese njihovu kuću zbog navodno sumnje u posjedovanje oružja i ekspozivnih materija, prenosi portal RTCG.

“Došli su u stan mojih roditelja, ne u moj. Nakon što sam im objasnio da ja ne živim tu i gdje se trenutno nalazim, nedugo nakon toga pojavila se „marica“ sedam policajaca i dva inspketora, stavili su mi lisice, oduzeli telefon i meni i djeovojci poveli nas u bjelopoljsku stanicu policije gdje sam salušavan 5-6 sati. Ja sam im čak i dao saglasnost da ću dati šifru. Moram reći da su bili korektni prema meni“, objašnjava on i dodaje da se nakon saslušanja zaputio u Prijepolje, prešao granicu bez ikakavih problema i danas se vratio.

Dodaje da je njegova prijateljica Z.R. saslušana u Herceg Novom gdje je bila kod oca.

Đilas kaže da mu nije asno zašto su danas svi objavili njegovo puno ime i njegove prijateljice.

“Ne znam šta se krije iza ovoga, kao da je rađeno sve da se nanese šteta mojoj pordici“, kaže Đilas.

Kaže da ni njega, ni prijateljicu, niko iz ODT-a nije zvao da daju izjavu.