Egipat ima alternativnu rutu za transport robe i nafta usred rata na Bliskom istoku.

Egipat razvija novu stratešku trgovačku rutu kojom će se povezati sa Trstom u Italiji zbog rata na Bliskom istoku i zatvaranja Ormuskog moreuza, piše "Biznis Insajder". Ovo bi moglo da ispadne vrlo povoljno po Hrvatsku prema pisanju "Poslovnog dnevnika" koja bi mogla da ima koristi od ovog sporazuma.

Prije početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom, kroz Ormuski moreuz je dnevno prolazilo oko 178 brodova što je oko 20 odsto nafte na dnevnom nivou. Sada prolazi maksimalno sedam brodova dnevno.

Veliki broj naftnih tankera je nasukano, dok su troškovi transporta i energije naglo skočili što se odrazilo na cio svijet. U cijeloj toj situaciji, Egipat je pronašao svoje mjesta i pozicionirao se kao ključno logističko čvorište između Evrope, Afrike i Bliskog istoka.

Koja je nova ruta koja spaja Afriku, Bliski istok i Evropu?

Roba iz Trsta se i dalje distribuira u zapadnu, centralnu i jugoistočnu Evropu. Egipat će preko svoje luke Damijet imati direktnu liniju sa lukom Trst u istoimenom italijanskom gradu, a ruta je zasnovana na takozvanom "Ro-Ro" koridoru.

Kod Trsta se uključuje i Hrvatska. Sa druge strane, roba iz Trsta odlazi do luke Damijet u Egiptu odakle ide dalje ka luki Safaga na Crvenom moru i nakon toga nafta tankerima odlazi do Omana, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).