Njemački turista preminuo je nakon ujeda zmije tokom odmora u Egiptu, dok je prisustvovao predstavi krotitelja zmija u hotelu.

Izvor: Kurir

Njemački turista preminuo je nakon što ga je ujela zmija tokom odmora u Egipat, saopštile su vlasti.

Muškarac star 57 godina, čiji identitet nije objavljen, prisustvovao je predstavi (performansu) krotitelja zmija tokom odmora sa porodicom kada ga je životinja ujela, piše CNN.

Porodica od troje ljudi iz regiona Unterallgäu boravila je u turističkom rizortu u Hurghada na obali Crveno more u Egiptu, potvrđeno je u saopštenju bavarske policije u ponedeljak.

Tokom boravka prisustvovali su predstavi koja je bila dio zabavnog programa u njihovom hotelu. U njoj su učestvovale dvije zmije, za koje se vjeruje da su kobre, koje je "krotitelj" stavljao oko vrata ljudi iz publike, saopštila je policija.

Međutim, smrtonosni incident se, prema svemu sudeći, dogodio kada je jedna od zmija uspjela da uđe u odeću njemačkog turiste.

"Jedna od zmija uvukla se u pantalone 57-godišnjeg muškarca, što je dovelo do ujeda u nogu. Nakon toga pokazao je jasne simptome trovanja i bila je potrebna reanimacija", navodi se u saopštenju.

Muškarac je prevezen u obližnju bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

Istragu o okolnostima njegove smrti pokrenula je kriminalistička policija u Memingen, a rezultati toksikološkog ispitivanja još se čekaju, saopštili su zvaničnici.

Prema podacima Svetska zdravstvena organizacija, svake godine u svijetu od ujeda zmija umre između 81.000 i 138.000 ljudi, dok približno tri puta više slučajeva dovodi do amputacija i drugih trajnih invaliditeta.

