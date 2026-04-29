Donald Tramp zaprijetio je Iranu uz AI sliku na kojoj drži oružje i poruku "Nema više finog momka!", čime je dodatno podigao tenzije između SAD i Teherana. Tramp je Iranu poručio da "mora da se uozbilji", dok su pregovori u zastoju.

Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je Iranu u objavi na društvenoj mreži Truth Social u sredu rano ujutru, poručivši da ta zemlja mora "hitno da se uozbilji".

"Iran ne može da se sabere. Ne znaju kako da potpišu sporazum bez nuklearnog oružja. Bolje po njih je da se uozbilje!", napisao je Tramp nešto posle 4 sata ujutru po istočnom vremenu.

Objavu je pratio AI generisan vizual na kojem Tramp drži oružje, uz eksplozije u pozadini i poruku: "Nema više finog momka!"

Pregovori u zastoju, moreuz i dalje blokiran

Ova objava dolazi u trenutku kada je Ormuski moreuz i dalje blokiran, dok su pregovori između Vašingtona i Teherana u zastoju.

Američki pregovarači trebalo je prošlog vikenda da otputuju u Islamabad u Pakistanu na nove razgovore, ali je Tramp otkazao put.

"Imamo sve adute", rekao je za Foks njuz, dodajući da, ako Iran želi pregovore, "mogu oni da dođu kod nas ili da nas pozovu".

Prethodni razgovori koje je predvodio potpredsjednik Džej Di Vens završeni su bez dogovora.

Teheran nudi otvaranje moreuza uz uslov

Teheran je predložio da ponovo otvori Ormuski moreuz ukoliko SAD ukinu blokadu iranskih luka i ako se rat završi, potvrdila je portparolka Bijele kuće Karolajn Livit.

Kako su ranije prenijeli Aksios i AP, taj predlog bi odložio pregovore o nuklearnom programu Irana za kasnije.

Rojters je izvijestio da Tramp nije zadovoljan tom ponudom i da se očekuje odgovor Vašingtona u vidu kontraponude.

Skok cijena nafte nakon objave

Nakon Trampove objave, cijena američke nafte tipa Vest Teksas intermedijat porasla je za 2,82 odsto i dostigla 102,75 dolara.

Referentna cijena nafte Brent skočila je za 3 odsto, na 114,62 dolara.

Cijene su već bile u porastu nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati najavili da će 1. maja napustiti OPEK, što dodatno komplikuje globalno tržište nafte.

