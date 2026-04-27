Osamnaestogodišnji Francuz lizao je slamku iz automata za sok od pomorandže, a potom je vratio u uređaj. Sada se našao pred singapurskim pravosuđem.

Osamnaestogodišnji Francuz Didije Gaspar Oven Maksimilijen našao se pred singapurskim pravosuđem nakon što je, prema navodima optužnice, lizao slamku iz automata za sok od pomorandže, a potom je vratio u uređaj. Vlasti ga terete za izazivanje nereda i narušavanje javnog reda, zbog čega mu prijeti i kazna zatvora.

Prema lokalnim izvještajima, Maksimilijen je postavio video na Instagramu u kome se vidi kako izvodi taj čin, uz natpis "grad nije bezbjedan", piše BBC.

Kompanija koja je vlasnik automata za prodaju soka od pomorandže saopštila je da je nakon incidenta zamijenila svih 500 slamki u aparatu.

Ukoliko se proglasi krivim po obje tačke optužnice, Maksimilijan se može suočiti sa maksimalnom kaznom zatvora od dvije godine i novčanom taksom koja iznosi više hiljada eura.

Incident se dogodio 12. marta u tržnom centru u Singapuru.

Maksimilijan trenutno studira u singapurskom ogranku Esek poslovne škole.

Portparol škole je rekao škola upoznata sa incidentom i da su interne istrage u toku.

Njegovi advokati su naveli da su Maksimilijenovi roditelji doletjeli u Singapur i da će predstavnik njegove škole biti njegov garant.

Ponovo će biti saslušan na sudu 22. maja.

