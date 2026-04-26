Na konferenciji u Zagrebu predstavljen je kontroverzan predlog nove teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na tri federalne jedinice, uključujući zaseban hrvatski entitet.
Usred Zagreba pukla je politička bomba! Prezentacija mape BiH na kojoj je ucrtana zasebna hrvatska federalna jedinica podigla je region na noge i izazvala lavinu bijesnih reakcija iz Sarajeva.
Konferencija na temu "BiH: neuspješna država i neophodnost trećeg hrvatskog entiteta" održana je juče u Zagrebu u hotelu "Dubrovnik", u okviru dvodnevne konferencije TradFest, međunarodnom okupljanju konzervativnih lidera – u organizaciji ultrakonzervativne fondacije Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, uz podršku američkog tink-tenka Heritage Foundation, bliskog Donaldu Trampu.
Među govornicima skupa bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u penziji, koji je ranije bio protiv ideje preuređenja BiH, ali je juče rekao da smatra kako je neophodno tražiti "put mogućeg zbog nefunkcionalnosti sistema", ali i činjenice da Hrvati kao konstitutivan narod u BiH nemaju stvarnu političku ravnopravnost.
"Ne mogu da pristanem na nepravdu, ali moramo tražiti rješenje za opstanak i ravnopravnost", rekao je Puljić, priznajući pritom da pitanje političkog uređenja treba rješavati na političkom, a ne crkvenom nivou.
Najviše reakcija izazvala je prezentacija Ivana Pepića, docenta Univerziteta odbrane i bezbjednosti "Dr. Franjo Tuđman", koji je predstavio kartu teritorijalne podjele BiH na tri republike, odnosno četiri jedinice:
- Republiku Srpsku,
"hrvatsku republiku",
"bošnjačko-muslimansku republiku" i
Brčko distrikt.
Na njoj je crvenom bojom označena "Croat Republic" koja obuhvata zapadnu Hercegovinu i prostor oko Mostara, te odvojene enklave u srednjoj Bosni i Posavini.
"Ovakav model sa tri federalne jedinice mogao bi da osigura ravnopravnost konstitutivnih naroda, kao što je to sada slučaj u Belgiji", istakao je Pepić.
Na priču o "neuspješnoj BiH" reagovao je poslanik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić. TradFest je opisao kao "skup margine političkog spektra", a okupljene optužio za "uvođenje političkog narativa Milorada Dodika u Hrvatsku".
"Zamislimo da se u Njemačkoj organizuje konferencija koja nosi naziv 'Neuspješna Francuska i njena teritorijalna reorganizacija'. To bi bilo nezamislivo", rekao je Hodžić.
Međutim, organizatori festivala ne vide problem u predloženim rješenjima.
"Treći entitet bi bio dobro rješenje ne samo za Hrvate, nego i za cijelu BiH", rekao je Vice Batarelo, jedan od organizatora festivala.
"Ovo nije razgovor o razbijanju BiH, nego o njenom opstanku, ali uz ravnopravnost naroda", smatra poslanik u hrvatskom Saboru Nino Raspudić.
Na sve je reagovao i sarajevski novinar Senad Hadžifejzović, koji je povukao paralelu sa mogućim sličnim scenarijem u regionu.
"Da se tamo (u Beogradu) reklo 'Hrvatska je propala država i imperativ je drugi srpski entitet u njoj. Memorandum o drugom srpskom entitetu znači reorganizaciju Hrvatske u dvije federalne jedinice: Republika Srpska Krajina i Republika Hrvatska. Zamislite i budalaštinu više: 'Republika Dalmacija, Republika Slavonija, a i ono Zagorje ima neke svoje specifičnosti...'", rekao je Hadžifejzović.