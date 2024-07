Zlatan Ibrahimović nije ni svjestan koliko su njegove riječi odjeknule na Balkanu, pošto je u izjavi koji jezik govori prije svega naljutio mnoge iz Bosne i Hercegovine.

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović rođen je u Malmeu 1981. godine, igrao je za reprezentaciju Švedske, međutim uvijek ističe ponosno da je porijeklom sa Balkana. Njegov otac Šefik je sa područja Bosne i Hercegovine, majka Jurka je Hrvatica, a oni su emigrirali u Švedsku četiri godine prije nego što će se Zlatan roditi.

Zbog svog porijekla, Ibrahimović je imao velikih problema tokom odrastanja, naučio je da se bori sa tim dok je još išao u školu, a uvijek se interesovao za Balkan i gajio dobre odnose sa fudbalerima iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore... Iako ni za jednu od reprezentacija nije htio da igra, samo za Švedsku. Takođe, jasno je da Ibra tečno priča "naški", a njegova izjava u emisiji na američkoj televiziji "CBS" tako je odjeknula i do ovih prostora. Razlog? Zato što je Zlatan kazao kojim se sve jezicima služi.

Tom prilikom nije rekao bosanski ili sve druge "varijacije na temu", nego je izgovorio da priča jezik koji tehnički ne postoji: "Pričam pet-šest jezika. Kao mlad sam se preselio u Holandiju tako da sam naučio holandski, a tu su još švedski, engleski, jugoslovenski, italijanski i malo španskog", poručio je Ibra.



Upravo zbog tog "jugoslovenski", žestoko su mu zamjerili u Bosni i Hercegovini, pa se tako na portalima u komšijskoj zemlji već uveliko negativno komentariše Zlatanova izjava. Njegovi fanovi iz BiH neprijatno su iznenađeni što nije rekao "bosanski" i zato su mu mnogi okrenuli leđa, s tim da je sasvim jasno da Ibrahimović nikoga nije želio da uvrijedi - prosto je Amerikancima najlakše mogao da objasni na taj način kojim se jezikom služi.

U KAKVOM JE ODNOSU ZLATAN SA OCEM?

Otac Šefik se bavio muzikom i teškim fizičkim poslovima kako bi prehranio porodicu, dok je majka Jurka bila čistačica. Četiri decenije poslije, Zlatan priznaje da je mnogo toga nedostajalo dok je odrastao, ali da svojim roditeljima ništa ne zamjera i da ih voli, iako se sa ocem ne slaže.

"Imali smo dobar odnos, a porodica mi je "pravi miks". Majka Jurka je bila čistačica i imam dvije sestre sa majčine strane, sa starijom nisam u kontaktu, sa mlađom od njih dvije sam bliži. Imam i brata koji je preminuo. Velika porodica! Imam dobar odnos sa majkom, a nešto slabiji sa ocem, što ne znači da je loš. Morate da razumijete Balkan!", poručio je Ibra u intervjuu za "ABTalks".

"Važno je ko donosi hranu na sto? Ko brine o porodici? Otac nas je stvorio, ali ja sam omogućio neke druge stvari, mnogo više kada je u pitanju novac. Važno je da radite šta vjerujete, a ne šta vam kažu da radite. Kada radite, radite to iz srca, a ako to radite samo razmišljajući - napravite problem. To se odnosi i na humanitarnu pomoć, nemojte da pričate o tome, samo uradite. Meni to ne treba. Ja i moj otac Šefik smo na neki način ista osoba, puni samopouzdanja i radimo sve na svoj način. Zato smo u sukobu, ali je i dalje moj otac", naglasio je Ibrahimović.

ŠTA JE SA ZLATANOVOM MAJKOM?

U svim medijima je odjeknula vijest da je Zlatan svojoj majci svojevremeno kupio crkvu u Švedskoj za 9,24 miliona eura, ali i da ju je odmah srušio kako bi izgradio luksuzne stanove. Zlatan Ibrahimović je prije nekoliko godina kupio zgradu u kojoj se nalazila jedna od crkava u Stokholmu. Prvobitno je planirano da se ovaj objekat renovira i preuredi u gradsku kuću. Nalazi se u elitnom dijelu grada i prostire se na 940 kvadrata.

Crkva je još ranije preuređena u kuću za jednu porodicu, a tada se pretpostavljalo da je riječ o Ibrahimovićevoj želji da se zgrada pretvori u stambeni kompleks. Zgrada ima veliku ostavu u suterenu, veliku gražu i kancelariju u prizemlju, dok se na drugom i trećem spratu nalazi više prostorija.

Osim crkve, svojoj majci Ibra je kupio i stan na Pagu, kako bi bila bliže sestrama koje žive na tom ostrvu. Međutim, taj se stan vodi na njegovu sestru Sanelu. "Majci sam kupio stan u Hrvatskoj, blizu Pagu da bude bliže sestrama. Želimo da joj pošaljemo Maksija i Vinsenta (njegove sinove), same, bez mame i tate. Treba da se nauče samostalnosti. Želim da neko vrijeme provedu u Hrvatskoj s bakom koja ih može štošta naučiti", zaključio je.