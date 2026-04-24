Više od 266 miliona ljudi u svijetu suočava se sa akutnom nestašicom hrane, a nivo gladi je na istorijskom maksimumu. Izveštaj GNAFC upozorava na dalje pogoršanje ove dramatične situacije.

Broj ljudi koji pate od gladi i dalje je na dramatično visokom nivou u cijelom svijetu, pokazuje izveštaj Globalne mreže protiv kriza povezanih sa hranom (GNAFC). Prošle godine je čak 266 miliona ljudi u 47 zemalja sveta bilo u riziku od akutne nesigurnosti snabdijevanja hranom, najnoviji su podaci GNAFC-a objavljeni danas.

U izvještaju stoji da je nesrazmerno pogođeno deset zemalja, među kojima su Avganistan, Sudan i Jemen. Generalno se akutna nesigurnost snabdijevanja hranom u poslednjih deset godina, prema izvještaju GNAFC-a, udvostručila, a razmjere gladi globalno ostaju alarmantno visoke. U izvještaju se ističe da je prošle godine, prvi put u istoriji, proglašena glad na dva mjesta: u djelovima Pojasa Gaze i u delovima Sudana. Razmatrajući perspektivu za tekuću godinu, mreža predviđa sumornu sliku.

Situacija bi mogla i da se pogorša

Aktuelni sukobi, klimatske promjene i globalna ekonomska neizvijesnost vjerovatno će situaciju u brojnim državama održati na kritičnom nivou ili je čak pogoršati, navodi se u izvještaju. Situaciju bi u određenim zemljama i regionima dodatno mogla da pogorša eskalacija sukoba na Bliskom istoku, ali mreža tvrdi da je još prerano za precizne procene.

Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj pridružilo se GNAFC-u početkom godine. U odgovoru na izvještaj Nils Anen, državni sekretar u ministarstvu, pozvao je na "snažnu, kolektivnu i koordinisanu akciju".