Donald Tramp igra golf dok Iran zatvara Ormuski moreuz.

Iran je i definitivno danas ponovo zatvorio Ormuski moreuz i saopštio je glavni i jedini uslov za njegovo ponovno otvaranje, a svi se za to vrijeme pitaju gdje se nalazi i šta radi američki predsjednik Donald Tramp. Kako piše britanski list "Gardijan", Tramp je danas popodne napustio Bijelu kuću u Vašingtonu i otišao je da igra golf u svom golf centru u Virdžiniji.

On je rano jutros imao vanredni sastanak sa najbližim saradnicima zbog situacije u ratu sa Iranom. U petak 16. aprila je Ormuski moreuz bio otvoren, ali se situacija drastično promijenila za manje od 24 sata.

Oglasio se u toku dana nakon novog zatvaranja moreuza. Izjavio je da Iran ne može da ucjenjuje Sjedinjene Države, ali se u međuvremenu nije javljao i nije poznat njegov naredni korak.