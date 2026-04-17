Zatvoren park u Londonu zbog snimka sa društvenih mreža na kom su prikazani dronovi koji navodno napadaju izraelsku ambasadu.

Policija u Londonu u Velikoj Britaniji je zatvorila park Kensington Gardens nakon navoda na društvenim mrežama da se pojavio snimak ukom se tvrdi da su dronovi sa radioaktivnim i kancerogenim materijalima lansiran ka ambasadi Izraela, piše britanski "Dejli Mejl". Policija je potvrdila da je akcija u toku u pomenutom parku.

Jake policijske snage su na licu mjesta. Primećene su i specijalne jedinice sa gas maskama i dugim cijevima.

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) April 17, 2026

U snimku koji kruži mrežama, dvije osobe u bijelim zaštitnim odijelima su upravljali dronovima. Ubrzo se na snimku vidi lansiranje dronova.

Policija je ubrzo saopštila da izraelska ambasada nije napadnuta. Park je i dalje zatvoren za javnost.