Kolumbijska Vlada odobrila je planove za ubijanje do 80 nilskih konja, za koje naučnici kažu da ugrožavaju lokalne zajednice i ekosisteme.

Kolumbijski nilski konji potiču od četiri životinje koje je osamdesetih godina prošlog vijeka ilegalno uvezao narko-bos Pablo Eskobar za svoj privatni zoološki vrt.

Decenijama nakon što je Eskobar doveo prve nilske konje, njihovi potomci su postali prijetnja ekosistemu Kolumbije. Ove životinje, koje vlasti zovu "kokainski nilski konji," istiskuju autohtone vrste i narušavaju staništa.

"Moramo da djelujemo kako bismo smanjili populaciju nilskih konja. To je neophodno za zaštitu naših ekosistema i naših autohtonih vrsta", rekla je novinarima ministar zaštite životne sredine Irena Velez Tores.

Vlasti kažu da ovi veliki sisari predstavljaju opasnost za seljake koji ih susreću na farmama i u rijekama u centralnoj Kolumbiji. Životinje se takođe takmiče za hranu i stanište sa autohtonim vrstama kao što su riječni lamantini.

U odsustvu prirodnih predatora, populacija nilskih konja je nekontrolisano porasla. Procjenjuje se da se trenutno oko 200 jedinki slobodno kreće u slivu rijeke Magdalena. Prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine, bez intervencije, njihov broj bi mogao da poraste na oko 1.000 do 2035. godine.

Aktivisti za zaštitu životinja poručili su da nilski konji zaslužuju da žive. Oni tvrde da rješavanje problema ubijanjem predstavlja loš primjer za zemlju koja je doživjela decenije unutrašnjeg sukoba.

Senator i zagovornik prava životinja Andrea Padilja opisala je plan za uništavanje nilskih konja kao "surovu" odluku. Padilja, koja je pomogla u izradi zakona o zabrani borbi bikova u Kolumbiji, optužila je vladine zvaničnike da su izabrali "lakši izlaz".

Pablo Eskobar je izgradio privatni zoološki vrt u Hacijendi Napoles, ogromnom ranču u dolini Magdalene koji je koristio kao svoj seoski dom i pistu za slijetanje.

Nakon što su Eskobara ubile snage bezbjednosti 1993. godine, njegova zaplijenjena imovina pretvorena je u tematski park sa bazenima, vodenim toboganima i zoološkim vrtom. Potomci Eskobarovih nilskih konja od tada su postali jedna od glavnih atrakcija parka, podsjeća Dojče vele.

Pablo Eskobar je bio kolumbijski narko-bos koji je predvodio Medeljinski kartel osamdesetih godina prošlog vijeka. On je postao jedan od najbogatijih kriminalaca u istoriji, kontrolišući veliki dio trgovine kokainom u SAD i bio je poznat po ekstremnom nasilju, korupciji i raskošnom načinu života.