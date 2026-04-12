Ujedinjene nacije upozoravaju na ugrožavanje bezbjednosti misije, dok Oman poziva na produženje primirja između SAD i Irana

Misija UNIFIL saopštila je da su izraelske snage u dva navrata pogodile njihova vozila u južnom Liban, koristeći tenk tipa Merkava, pri čemu je u jednom slučaju pričinjena značajna materijalna šteta.

Kako se navodi, tokom protekle sedmice izraelski vojnici su ispaljivali „upozoravajuće hice“ u tom području, ali su pritom pogođena i jasno obilježena vozila UN-a. U jednom incidentu, projektil je pao na svega metar od mirovnjaka koji je izašao iz vozila.

Iz UNIFIL-a tvrde i da su izraelske snage posljednjih dana kontinuirano blokirale kretanje njihovih patrola, kao i da su od početka aprila uništile nadzorne kamere u sjedištu misije u Nakuri i na još pet lokacija duž takozvane Plave linije.

Dodatno, izraelski vojnici su, prema navodima misije, prefarbali prozore na pješačkom ulazu u bazu, čime je smanjena vidljivost prema spoljnjem perimetru. Iz UNIFIL-a poručuju da su takve aktivnosti u suprotnosti sa obavezama Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija prema Rezoluciji 1701, kojom se garantuje bezbjednost mirovnjaka i njihova sloboda kretanja.

Oman poziva na produženje primirja

U međuvremenu, Oman je pozvao na produženje prekida vatre između Sjedinjene Američke Države i Iran, kako bi se omogućio nastavak diplomatskih pregovora.

Ministar vanjskih poslova Badr el-Busaidi istakao je da bi primirje trebalo produžiti kako bi se diplomatiji dalo više vremena, podsjećajući da je Donald Trump ranije najavio dvonedjeljni prekid vatre uz uslov otvaranja Ormuskog moreuza.

El-Busaidi je poručio da bi uspjeh pregovora mogao zahtijevati bolne ustupke, ali da su posljedice rata daleko teže.

Velika Britanija neće učestvovati u blokadi moreuza

Istovremeno, Ujedinjeno Kraljevstvo je saopštilo da neće učestvovati u eventualnoj blokadi Ormuskog moreuza, uprkos ranijim najavama iz Vašingtona.

Britanski zvaničnici naglašavaju da podržavaju slobodu plovidbe i otvorenost ključne pomorske rute, koja je od vitalnog značaja za globalnu ekonomiju.

Takođe su istakli da sarađuju sa Francuska i drugim partnerima na formiranju šire koalicije za zaštitu međunarodnih trgovačkih puteva.