Sven Libih, njemački neonacista koji je promijenio pol u Marla-Svenju, uhapšen je u Češkoj nakon bjekstva od zatvorske kazne zbog govora mržnje.

Njemački neonacista Sven Libih, koji je prošle godine promijenio pol i ime u Marla-Svenja Libih, uhapšen je u Češkoj nakon osam mjeseci bekstva. Libih je trebalo da odsluži zatvorsku kaznu zbog govora mržnje, a promijenio je ime kako bi izbjegao boravak u muškom zatvoru.

On je uhapšen oko 100 kilometara istočno od Praga, u češkom gradu Krásná. Prema policijskom izvještaju, u trenutku hapšenja bio je obučen u mušku odjeću i imao obrijanu glavu. Navodi se da je nakratko pokušao da izbjegne hapšenje. Njemačka policija tragala je za njim od avgusta 2025. godine, kada se nije pojavio u zatvoru na izdržavanju 18-mjesečne kazne za govor mržnje.

Zloupotreba zakona za izbjegavanje zatvora?

Slučaj je u Njemačkoj izazvao veliku pažnju jer je Libih, osuđeni ekstremista krajnje desnice, iskoristio liberalni njemački zakon o samoopredeljenju kako bi pravno promenio pol iz muškog u ženski. Taj zakon omogućava promjenu imena i pola jednostavnim zahtjevom u matičnoj službi, bez potrebe za sudskim postupkom. Iako su reforme donesene kako bi se olakšao život transrodnim, interseksualnim i nebinarnih osobama, ovaj slučaj je pokrenuo raspravu o mogućim zloupotrebama.

Nemački neonacista Sven Libih, koji je prošle godine promenio pol i ime u Marla-Svenja Libih, uhapšen je u Češkoj

Izvor: SEBASTIAN WILLNOW / AFP / Profimedia

Sumnje u motive promene pola dodatno su pojačane činjenicom da je Libih ranije LGBT osobe nazivao "parazitima društva" i da je prekinuo povorku ponosa u gradu Haleu. Zbog toga se nagađalo da je promjena pola bila politička poruka ili samo način da se obezbjedi blaža kazna.

Reakcije i neonacistička prošlost

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt izjavio je da Libih iskorišćava zakon za ličnu korist.

"Promjena pola ovdje se čini kao jasan slučaj zloupotreb"“, rekao je za njemačku televiziju ZDF.

Libih, koji je fotografisan u uniformi nalik nacističkoj na skupovima krajnje desnice, osuđen je u julu 2023. za više krivičnih djela, uključujući govor mržnje. Prema njemačkim medijima, bio je član neonacističke grupe "Blood and Honour". Nakon što mu je odbijena poslednja žalba na presudu, pravno je promenio pol.

Umjesto da se javi na izdržavanje kazne, Libih je pobjegao i osam mjeseci se skrivao, usput provocirajući njemačku policiju na društvenoj mreži X. Objavio je "pozdrave iz Moskve" uz fotografiju generisanu vještačkom inteligencijom koja je prikazivala rusku prestonicu u pozadini. Ta objava podstakla je nagađanja da mu Rusija pruža utočište.

