Rusija prijeti odmazdom baltičkim zemljama, optužujući ih da ukrajinskim dronovima ustupaju svoj vazdušni prostor za razorne napade na ruske naftne terminale.

Izvor: Delil SOULEIMAN / AFP / Profimedia

Rusija je zaprijetila odmazdom baltičkim državama, optužujući ih da dozvoljavaju Ukrajini korišćenje njihovog vazdušnog prostora za napade dronovima na ruske naftne terminale. Ove prijetnje dolaze nakon što su ruska postrojenja u baltičkom regionu poslednjih nedelja pogođena talasom napada bez presjedana, piše Kijev post.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je da se zemlje koje dozvoljavaju tranzit ukrajinskih dronova preko svoje teritorije izlažu ozbiljnim rizicima.

"Zemlje koje obezbjeđuju svoju teritoriju za prelet neprijateljskih dronova moraju biti potpuno svjesne rizika kojima se izlažu. Uvjereni smo da i jesu svjesne, jer im je to objašnjeno", izjavila je Zaharova.

Napadi na naftne terminale

Njeni komentari uslijedili su nakon niza ukrajinskih napada dronovima na baltičke luke Primorsk i Ust-Lugu. Riječ je o ključnim čvorištima za ruski izvoz nafte, preko kojih se transportuje više od 40 odsto ukupne ruske sirove nafte namijenjene izvozu morskim putem.

Zbog tih napada Moskva je navodno za samo nedelju dana izgubila milijardu dolara prihoda od nafte. U jednom od incidenata, ukrajinski dron je, nakon što ga je skrenula ruska protivvazdušna odbrana, pogodio dimnjak elektrane u Estoniji. Estonija je nakon toga navodno pozvala Kijev da prilagodi putanje letova kako bi se izbjegao estonski vazdušni prostor tokom napada na Baltiku.

New satellite images from Primorsk and Ust-Luga: at least 7 oil tanks have been burned down



In Primorsk, at least 7 oil tanks have been completely destroyed. In some areas, foci of burning are still visible, reports Radio Liberty.https://t.co/9xLmNe70S1



In Ust-Luga, it's…pic.twitter.com/o05DzcFLPW — Lew Anno Support#USA#NATO#Ukraine 24/2-22 (@anno1540)April 2, 2026

Tenzije u vazdušnom prostoru

Članice NATO-a Estonija, Letonija i Litvanija i same su zabilježile višestruke povrede svog vazdušnog prostora od strane Rusije. Među njima su povreda iznad Letonije 2023. godine, kao i incident iz septembra 2025., kada su tri ruska lovca MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor, zbog čega je Estonija zatražila sastanak Savjeta bezbijednosti UN-a.

Baltičke države su takođe ojačale svoju odbranu duž granice sa Rusijom, posebno pokretanjem Baltičke odbrambene linije 2024. godine.

U međuvremenu, Ukrajina je nastavila da poziva na prekid neprijateljstava, predlažući ograničeni prekid vatre tokom Uskrsa i obustavu napada na energetsku infrastrukturu. Ruske vlasti su odbile te predloge i nastavile sa napadima na ciljeve u Ukrajini, uključujući energetska postrojenja.