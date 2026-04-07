Oslobođena kidnapovana američka novinarka u Bagdadu.

Američka novinarka Shelly Kittleson oslobođena je danas nakon što je prošle sedmice oteta usred dana u Baghdad, prenosi The Guardian pozivajući se na Associated Press.

Kako je naveo visoki irački zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, novinarka je puštena pod uslovom da odmah napusti zemlju.

Ona je oteta 31. marta nasred ulice u Bagdadu, što je izazvalo zabrinutost međunarodne javnosti i organizacija za zaštitu novinara.

Detalji o njenoj otmici i okolnostima oslobađanja za sada nijesu zvanično saopšteni.

Footage shows the moment of kidnapping Shelly Kittleson.https://t.co/MWPTHpPixI — Tammuz Intel (@Tammuz_Intel)March 31, 2026

U zvaničnom saopštenju, grupa je navela da je odluka donesena iz, kako su istakli, „patriotskih razloga“, povezanih sa odlazećim premijerom Iraka Mohammed Shia al-Sudani.

Prema navodima međunarodnih medija, novinarka je oslobođena uz uslov da odmah napusti Irak, nakon što je bila držana u zarobljeništvu oko nedjelju dana.

Grupa je dodatno poručila da je riječ o izuzetku i da se ovakva odluka „neće ponavljati“, naglašavajući napetu bezbjednosnu situaciju i sukobe u regionu.

Oslobađanje novinarke dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok detalji eventualnog dogovora ili razmjene još nijesu zvanično potvrđeni.