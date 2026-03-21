U napadu dronom u Bagdadu poginuo je oficir iračke obaveštajne službe. Vlasti tvrde da su odgovorne odmetničke grupe.

Izvor: AHMAD AL-RUBAYE / AFP / Profimedia

Jedan oficir iračke obavještajne službe poginuo je u subotu ujutru u napadu dronom u blizini sjedišta službe u Bagdadu, koji su vlasti opisale kao teroristički čin. Iračka Nacionalna obavještajna služba navodi da su napad izvele odmetničke grupe, prenosi agencija Anadolija.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X, agencija je navela da je područje oko njenog sjedišta u Bagdadu bilo meta napada u subotu u 10 časova, pri čemu je poginuo jedan oficir. Incident su opisali kao „očajnički pokušaj sa ciljem da se služba odvrati od obavljanja svojih profesionalnih dužnosti“.

Iz službe su naglasili da će nastaviti da obavljaju svoje nacionalne zadatke i poručili da će „ovakvi teroristički postupci samo ojačati našu odlučnost i čvrstu namjeru da pronađemo i uhapsimo počinioce i privedemo ih pravdi“.

Nešto ranije, šef iračke Medijske bezbjednosne ćelije Sad Maan izjavio je da je „danas u 10.15 časova dron pao na sjedište Iračke nacionalne obavještajne službe u oblasti Al-Mansur“ na zapadu Bagdada, prenijela je Iračka novinska agencija (INA).

U međuvremenu, frakcije povezane sa „iračkim otporom“ tvrde da se napad dogodio nakon „bjekstva određenog broja američkih obavještajnih službenika“ usljed kontinuiranog granatiranja američke ambasade i baze Viktorija. Te tvrdnje još nijesu potvrđene iz zvaničnih izvora.

Američko-izraelski napadi na Iran počeli su 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio nizom napada bespilotnim letjelicama i projektilima na Izrael i zalivske zemlje u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.