Novi iranski vođa Modžtaba Hamnei navodno je u komi nakon napada u kojem je ubijen njegov otac. Iako Teheran tvrdi da on upravlja zemljom, sumnja se da je u kritičnom stanju.

Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana, koji je ranjen u američko-izraelskim napadima u kojima je stradao njegov otac Ali Hamnei, navodno je onesposobljen i nalazi se na liječenju u svetom gradu Komu. Pozivajući se na diplomatski dopis, list The Times prenio je da je 56-godišnji klerik bez svijesti i da se liječi od "teškog" zdravstvenog stanja.

Ovo je prvi put da je otkrivena lokacija vrhovnog vođe Irana. Grad Kom se nalazi oko 140 kilometara južno od Teherana, smatra se svetim mjestom u šijitskom islamu i poznat je kao vjerska prijestonica Islamske Republike.

"Modžtaba Hamnei se liječi u Komu u teškom stanju i nije u mogućnosti da učestvuje u donošenju bilo kakvih odluka režima", navodi se u dokumentu za koji se vjeruje da je zasnovan na američkim i izraelskim obavještajnim podacima podijeljenim sa saveznicima u Zalivu.

Informacije o lokaciji vrhovnog vođe navodno su već neko vrijeme bile poznate američkim i izraelskim špijunskim agencijama, ali do sada nisu javno objavljivane.

Sahrana Alija Hamneija i mauzolej u Komu

Prema izvještaju, telo starijeg Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara, priprema se za sahranu u Komu, koji se smatra sjedištem šijitske klerikalne moći.

Američke i izraelske službe navodno imaju podatke o pripremama za "postavljanje temelja potrebnih za izgradnju velikog mauzoleja u Komu" za "više od jednog groba", što sugeriše da bi i drugi članovi porodice mogli biti sahranjeni pored pokojnog vrhovnog vođe. Izvještaj lista The Times tvrdi da bi i sam Modžtaba Hamnei mogao biti sahranjen u tom mauzoleju, što ukazuje na to da je stanje novog iranskog vođe kritično.

Za sada ni Vašington ni Teheran nisu izdali zvanična saopštenja povodom ovih tvrdnji.

Iran o statusu Modžtabe Hamneija

Iran je potvrdio da je mlađi Hamnei ranjen u istom vazdušnom napadu u kojem su poginuli njegov otac, majka, supruga Zahra Hadad-Adel i jedan od njegovih sinova, prvog dana rata koji već više od pet nedelja potresa Bliski istok.

Novi vrhovni vođa nije viđen niti se oglasio u javnosti od početka rata, uprkos tome što je izabran da nasledi oca početkom marta. Nekoliko izjava pripisanih Hamneiju pročitano je na iranskoj državnoj televiziji, ali nedostatak audio-snimka njegovog glasa daje na težini neprovjerenim izvještajima da je i dalje u kritičnom stanju.

Teheran je u ponedeljak objavio video-snimak generisan vještačkom inteligencijom (AI), koji prikazuje vođu kako ulazi u komandni centar i analizira mapu izraelske nuklearne elektrane u Dimoni. Iako iranski zvaničnici insistiraju na tome da novi vrhovni vođa „upravlja” zemljom, prethodni izvještaji su aludirali na njegovo loše zdravstveno stanje. Američki izvori tvrde da se on nalazi u komi u bolnici, dok drugi sugerišu da je zadobio prelom noge i povrede lica.