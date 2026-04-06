SAD i Izrael napali su univerzitet Šarif u Teheranu, izazvavši prekid isporuke gasa. U odvojenom udaru na stambenu zgradu u prijestonici poginulo je najmanje 13 osoba.

Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su napad na iranski Tehnološki univerzitet Šarif. Prema navodima servisa BBC na persijskom, ovaj udar je doveo do prekida u snabdijevanju gasom u pojedinim djelovima prijestonice, Teherana. Izvještaji ukazuju na to da je univerzitet pretrpio oštećenja, a da su posebno pogođeni zgrada tehnološkog centra i džamija, prenosi Ratopati.

Na snimcima i fotografijama koji kruže društvenim mrežama vidi se gust dim koji se diže sa više lokacija u Teheranu. U međuvremenu, najmanje 13 osoba je poginulo u odvojenom vazdušnom napadu na jednu stambenu zgradu u iranskoj prijestonici.

Sharif University of Technology in Tehran, one of Iran’s top science and engineering institutions, was bombed tonight, and a number of schools reportedly damaged.

Founded in 1966 (as Aryamehr University), Sharif is a cornerstone of Iran’s scientific and academic life.

— Omid Memarian (@Omid_M) April 6, 2026

Predsjednik opštine u kojoj se nalazi napadnuti univerzitet izjavio je da je isporuka gasa privremeno obustavljena usled napada. Inače, od početka rata, na meti su se našle i druge obrazovne ustanove u Iranu. Ranije su stizali izvještaji o napadima na iranski Univerzitet za nauku i tehnologiju, kao i na Univerzitet Šahid Behešti.