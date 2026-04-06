Dva tijela su izvučena iz ruševina zgrade u Haifi nakon iranskog napada, prenosi Haaretz. Spasioci tragaju za još dvije osobe, dok je više ranjenih hospitalizovano nakon udara na stambeni objekat.

Iz ruševina šestospratne stambene zgrade u izraelskom gradu Haifi, koja je pogođena tokom sinoćnjeg iranskog napada, izvučena su dva tijela, prenio je izraelski list Haaretz. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za još dvije osobe koje se vode kao nestale, prenosi CNN.

Ranije tokom dana, izraelska vojska je saopštila da se četiri osobe vode kao nestale i da su zarobljene pod ruševinama zgrade. Ovu informaciju potvrdio je brigadni general Elad Edri, načelnik štaba Komande pozadine, u video-izjavi.

Prema riječima generala Edrija, više osoba koje su se nalazile u zgradi je ranjeno i one su hospitalizovane.