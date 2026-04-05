Domaća industrija se ubrzano okreće vojnoj proizvodnji, jer tu mnoga preduzeća vide svoju šansu, navela je Nemačka industrijska i trgovinska komora (DIHK).

U anketi članica DIHK, skoro trećina anketiranih firmi iz industrijskog sektora vidi prilike za sopstveni poslovni model u sektoru bezbjednosti i odbrane, prenosi agencija DPA.

"Istraživanje reflektuje perspektivu koju su u industriji odbrane otvorili geopolitički sukobi", rekao je stručnjak DIHK Rajner Kambek (Rainer Kambeck).

Opšta privredna slika, međutim, ostaje tmurna. DIHK u analizi navodi da je već svaki šesti industrijski pogon u Njemačkoj uključen u lanac odbrambene industrije.

Prednjači automobilska industrija, gdje je 36 odsto kompanija direktno ili indirektno aktivno u odbrambenom sektoru.

Međutim, samo 2,5 odsto industrijskih preduzeća proizvodi isključivo vojnu opremu, dok 6,9 odsto proizvodi robu koja može imati i civilnu i vojnu namjenu. Još 7,6 odsto kompanija rade kao dobavljači.

Što se poslovnih planova tiče, pored sadašnjih 17 odsto, još 12,3 odsto domaćih industrijskih preduzeća planira da se uključi u sektor odbrane.