Na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, policijski službenici Regionalnog centra granične policije “Centar” - Stanice granične policije I Podgorica, oduzeli su vozilo koje potražuje Njemačka.

Iz policije su saopštili da su kontrolisali albanskog državljanina E.N. (44) koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke “Porsche” model Cayenne GTS, albanskih registarskih oznaka.

" Provjerom ovoga vozila u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica, utvrđeno je da se Isto potražuje od strane njemačkih organa za sprovođenje zakona. Vozilo je oduzeto i predato policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica na dalju nadležnost" kazali su iz UP.