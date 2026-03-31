U Ešton-in-Mejkfildu, kod Mančestera, bande tinejdžera terorišu stanovnike.

Ešton-in-Mejkfild, šarmantni trgovački gradić na periferiji Mančestera u Engleskoj, poslednjih mjeseci je na udaru bandi "divljih" tinejdžera koji terorišu stanovnike: bacaju kamenje na prolaznike, pokušavaju da im ukradu mobilne telefone, podmeću požare i fizički nasrću na ljude u svako doba dana, pretvarajući glavnu ulicu u "zonu u koju se ne ulazi".

Trgovački grad sa oko 26.000 stanovnika donedavno se nije mnogo razlikovao od bilo kog drugog u nekada prosperitetnom rudarskom centru. Ima mnogo škola, fudbalskih klubova i uspješnih kompanija, ali i prijatne pabove do lokalne firme.

Evropski grad živi pod terorom

Danas, trgovci su primorani da ranije zatvaraju svoje radnje jer su bande od 20 do 30 tinejdžera upadale u lokale, prijetile osoblju i bacale takozvane "smrdljive bombe". Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vidi se kako jedan mladić vozi motor gore-dole po glavnoj saobraćajnici kroz gust saobraćaj, a nadzorne kamere su snimile i grupu vandala kako usred noći voze automobil po lokalnom fudbalskom terenu, piše "Dejli mejl".

Poslednji zabilježeni incident je bio kada su nasilnici s fantomkama prijetili nožem radnicima komunalnih službi, zbog čega je policija pokrenula istragu.

"Policija u ovom gradu skoro ništa ne preduzima kada su ovakvi incidenti u pitanju. Samo evidentiraju slučajeve. Više su smiješni nego što zaista pomažu", rekao je Vez Monks, jedan od građana.

Policija Mančestera je saopštila da su istražili incident, ali da je slučaj zatvoren zbog nedostatka dokaza.

Ashton-in-Makerfield terrorised by feral mobs of 50 yobs – residents too scared to leave homes at night



Vast gangs of teenagers throw rocks at passers-by, smash bus stops, hurl items and drinks at cars, harass shopkeepers and snatch phones in the once-peaceful Greater Manchester…pic.twitter.com/eNt5OyAd6R — G R I F T Y (@GriftReport)February 15, 2026

"Koriste ulice kao trkačku stazu"

"Vidjela sam dvojicu na motoru sa fantomkama kada sam se vraćala kući sa suprugom. On je primijetio da motor nema registarsku tablicu", naglasila je stanovnica Lusi Braun, dok je njena sugrađanka Elen Ketrin dodala da tako nešto vidi bar "dvaput nedeljno".

Na internetu se pojavio snimak na kojem jedan motociklista prolazi kroz crveno svjetlo na prometnoj raskrsnici u centru grada, a zatim izlazi na trotoar pored uplašenih pješaka. Zatim se vidi kako se vraća na prometni put, vozi u suprotnom smjeru i okreće se stojeći na zadnjem točku.

Prema riječima građana, mladi motociklisti sada koriste ulice kao "svoju trkačku stazu".

"Vrijeme je da policija na biciklima bude stalno prisutna u Eštonu, a ne samo kad se nešto desi", smatra Daren Holigsvort iz ovog grada.

Nasrću na djevojke, ispali iz autobusa tokom tuče

Pored pljački i vandalizama, tinejdžeri su počeli da fizički nasrću na ljude. Na snimku koji je napravila vlasnica kafića Helen Loson vidi se kako je maltretira grupa nasilnika, dok se na drugom uznemirujućem snimku vidi kako grupa napada mladu djevojku ispred obližnje prodavnice.

Stakleno autobusko stajalište je takođe vandalizovano, a u posebnom incidentu trojica dječaka su ispala kroz prozor dvospratnog autobusa posle tuče, piše "Dejli mejl".

Trgovci tvrde da je ovakvo nasilničko ponašanje postalo uobičajeno. Vlasnik poslastičarnice Akaš Kumar naglasio je da tinejdžeri često upadaju u njegovu radnju da bi krali.

"Poslednji put su uspjeli da ukradu flašu viskija. Jedan od dječaka je slučajno ostavio svoju karticu i onda su se vratili i natjerali radnika da im je vrati. Prijetili su mu da će ga "prebiti", rekao je on i dodao da su tinejdžeri pokušavali da provale u njegovu radnju dok je bila zatvorena tokom noći.

WTF!!



Broad daylight, two very weak children with a knife snd hammer take on a bloke with one hand.



He’s as hard as feck until he isnt after being punched by the guy and hurt.



Feral feckers!pic.twitter.com/q3Hp4yssiY — Matt Casey (@MattCas04807118)March 26, 2026

"Kradu i bacaju smrdljive bombe u radnju"

Rava Salah, koja prodaje električne cigarete, vjeruje da je bitka sa mladima izgubljena.

"Hoće vejp, ali im kažem da moraju da imaju najmanje 18 godina. Onda počnu da prave haos. Nekad dođu u grupama od po 20 ili 30. Kradu i bacaju u radnju smrdljive bombe koje stvaraju nepodnošljiv smrad", objasnila je ona.

Građani su ogorčeni i govore da se ta djeca moraju što prije skloniti sa ulice.

"Ovi idioti nemaju ništa pametnije da rade, a njihovi roditelji bi trebalo da dobiju velike kazne jer pola njih ne zna ni šta im djeca rade niti ih zanima", napisao je Stiven Belkbern na društvenim mrežama.

Prema riječima stanovnice koja živi u problematičnom kraju grada, roditelji se plaše da puste djecu napolje.

"Ljudi govore da se djeca ovako ponašaju jer nemaju šta da rade. I moja generacija je bila mlada, pa se nismo ovako ponašali. Nema opravdanja", dodala je ona.

Sijam Džouns, koja vodi školu plesa, tvrdi da problem nasilja među tinejdžerima postoji već godinama. Grupa tinejdžera je jednom zapalila karton ispred njene škole, a zatim bacala flaše na djecu koja su bila evakuisana, rekla je ranije za "Mančester ivning njuz".

Šta kaže policija

Policija Mančestera je upoznata sa nedavnim incidentima u ovom kraju i dodaje da "razumije kakav uticaj to ima na lokalno stanovništvo i preduzeća". Uveli su pojačane kontrole.

"Policajci su posjetili lokalne firme i škole. Blisko sarađuju sa opštinom, direktorima i predstavnicima zajednice kako bi identifikovali mlade umiješane u ove incidente i sproveli odgovarajuće mjere. Nećemo tolerisati antisocijalno ponašanje ni u jednom od naših gradskih centara. Svako ko se upusti u to može očekivati odlučan i brz odgovor", poručio je glavni inspektor Adam Vignal iz okruga Vigan.

