Američki nosač aviona USS Tripoli stigao na Bliski istok zbog čega se strahuje od kopnene invazije.

Izvor: Mc2 Brett Mcminoway/Planetpix / Zuma Press / Profimedia

Američki nosač aviona USS Tripoli stigao je na Bliski istok zbog čega vojni analitičari smatraju da bi kopnena invazija na Iran zaista mogla da počne uskoro, piše njemački "Bild". On prevozi transportne avione koji vertikalno polijeću, a transportovao je i oko 3.000 marinaca i mornara kao podrška američkoj vojsci zbog rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara.

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je sa nosačem aviona USS Tripoli stigla i njegova prateća flotila. Riječ je o ratnim brodovima uz transportne i borbene avione, kao i oprema za amfibijske napade.

Kakav je nosač aviona USS Tripoli?

Nosač aviona USS Tripoli je u službi pomorskih snaga Sjedinjenih Država od 2020. godine. Dugačak je 257 metara i širok je 32 metra.

Transportuje ratne avione i helikoptere. Manji je od nosača aviona USS Gerald R. Ford, ali baš zbog toga ima i drugačiju ulogu.

Pored transporta aviona i helikoptera, on omogućava brzi transport trupa do mjesta sukoba i preko njega se pješadija brzo raspoređuje na obalu. Zbog toga on nema takozvani "Well deck" - veliki prostor za desantne čamce, hoverkrafte i amfibijska vozila.

Sam nosač aviona je i dobro naoružan. Ima rakete zemlja-vazduh RIM-162 koje imaju domet do 50 kilometara i rakete RIM-116 dometa do 10 kilometara koje mogu da presretnu protivbrodske rakete.