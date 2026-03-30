Izraelske odbrambene snage objavile su snimke vojnika koji ulaze iz Sirije u Liban, dok Netanjahu najavljuje pojačanje napada na Hezbolah.

Izvor: IDF/X

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su snimke za koje tvrde da prikazuju njihove vojnike kako na skijama ulaze iz Sirije u južni Liban.

Objava je uslijedila nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio proširenje izraelske invazije na to područje radi dodatnog širenja, kako je rekao, "postojeće bezbjednosne tampon-zone".

Snimak, napravljen opremom za noćno osmatranje, prikazuje vojnike kako se kreću po snijegom prekrivenom terenu.

❄️WATCH: Troops from the Alpinist Unit carried out a targeted operation across complex, snow-covered terrain, from the Syrian Hermon to the Mount Dov area, to locate and dismantle terrorist infrastructure and gather critical intelligence, as well as prevent terrorist…pic.twitter.com/w25jTffSef — Israel Defense Forces (@IDF)March 29, 2026

Netanjahu: Iz temelja ćemo promijeniti situaciju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prethodno je izjavio da je vojsci naredio da pojača napade na militantnu grupu Hezbolah, koju podržava Iran.

"Odlučni smo da iz temelja promijenimo situaciju na sjeveru", poručio je.

Netanjahu je takođe rekao: "Eliminisali smo hiljade terorista Hezbolaha, a iznad svega, uklonili smo ogromnu prijetnju od 150.000 projektila i raketa koje su bile usmjerene na uništenje izraelskih gradova. Hezbolah i dalje ima preostalu sposobnost da ispaljuje rakete na nas."

