Souhaib Kabli proglašen krivim za vrijeđanje ustavne institucije, najavljena žalba na presudu

Izvor: Profimedia

Marokanski sud osudio je repera Souhaib Kabli na osam mjeseci zatvora, u slučaju koji ponovo otvara pitanje slobode izražavanja u toj zemlji.

Kako prenose svjetski mediji, 23-godišnji muzičar proglašen je krivim za vrijeđanje ustavne institucije, a izrečena mu je i novčana kazna od oko 106 dolara. Njegov advokat Mohamed Taifi najavio je žalbu, navodeći da sud nije precizirao na koju se tačno instituciju presuda odnosi.

Kabli je poznat po pjesmama u kojima kritikuje odluku Maroka iz 2020. godine da normalizuje odnose sa Izraelom, kao i po tekstovima koji ukazuju na korupciju, probleme u javnim službama i ograničenja slobode govora.



Ovaj slučaj dolazi u kontekstu sve češćih sankcija prema mladim umjetnicima u Maroku, čiji radovi odražavaju nezadovoljstvo dijela javnosti i poruke koje su se mogle čuti i tokom prošlogodišnjih protesta.

Iako je oslobođen drugih optužbi, uključujući vrijeđanje javnih zvaničnika i širenje lažnih informacija, presuda protiv Kablija izazvala je reakcije u javnosti i dodatno pokrenula raspravu o granicama slobodnog izražavanja u toj zemlji.