Grom udario u Burdž Kalifu, najvišu zgradu na svijetu.

Izvor: X/@Dr_BuAbdullah

Strašno nevrijeme pogodilo je u toku noći četvrtka na petak Dubai, grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), a grom je udario direktno u najvišu zgradu na svijetu - Burdž Kalifu, piše "Dejli Star". Na društvenim mrežama se ubrzo pojavio i snimak nevremena i udar groma u najvišu zgradu na svijetu.

Snažna oluja koja je pogodila Dubai je izazvala velike probleme u saobraćaju. Brojne ulice su poplavljene zbog čega je apelovano na stanovništvo da voze pažljivo i da ne idu na put bez preke potrebe.

Građani su upozoreni da ne idu na plaže zbog grmljavine i njene snage na otvorenom prostoru pored vode. Takođe, građanima je rečeno da se drže van područja koja su sklona poplavama i planinskih regija.

— Dr. Bu Abdullah (@Dr_BuAbdullah) March 26, 2026

Zgrada Burdž Kalifa je visoka 767 metara i ima 163 sprata. Otvorena je 2010. godine i od tada važi za najvišu zgradu na svijetu.