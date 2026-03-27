Izvori iz američkih obavještajnih službi navode da je Iranu uništena trećina raketa i dronova.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Vojno-bezbjednosne službe Sjedinjenih Američkih Država imaju informacije da je uništena trećina projektila Irana od početka rata na Bliskom istoku, prenosi "Gardijan" saznanje "Rojtersa". Izvori iz američkih službi navode da je trećina projektila uništena, dok je druga trećina oštećena u izraelsko-američkim napadima.

Za poslednju trećinu trenutno nema informacija. Što se tiče iranskih dronova, uništena je jedna trećina od ukupnog broja bespilotnih letjelica.

Izvještaji pokazuju da je ostatak bespilotne flote u većoj ili manjoj mjeri prilično oštećen. Iranska revolucionarna garda i dalje ima značajan broj dronova za vazdušne borbe sa Izraelom i Sjedinjenim Državama, ali je taj broj svakako dosta manji nego na početku izraelsko-američke vojne operacije "Epski bes".

Američki predsjednik Donald Tramp je u četvrtak 26. marta izjavio da je Iranu ostao još veoma mali broj dronova. Za avijaciju i mornaricu već duže vreme govori kako im je sve uništeno i da im se smanjuju zalihe za rat koji traje od subote 28. februara.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.