Na Grahovu je u toku opsežna policijska akcija u okviru potrage za suspendovanim policajcem Ljubom Milovićem, za kojim se traga od 2022. godine zbog sumnji da je povezan sa kriminalnim grupama i više teških krivičnih djela.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Na Grahovu je u toku velika akcija policije, koja na tom području ponovo traži odbjeglog suspendovanog policajca Ljuba Milovića. Akcija je, prema nezvaničnim informacijama, počela rano jutros.

Policija za Ljubom Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da je dio kriminalne grupe, takođe, odbjeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera.

Milović je, u međuvremenu, optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu, prala novac... Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem. Nijedna do sada nije dala rezultate.

