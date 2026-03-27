Istraživačka mreža Bellingcat objavila je analizu prema kojoj je više protivpješadijskih i nagaznih mina raspršeno iznad sela Kafari blizu Širaza na jugu Irana, pri čemu je, prema iranskim medijima, preko noći poginulo nekoliko ljudi.

Tri stručnjaka iz oblasti naoružanja izjavila su za Belingket da se na dostupnim snimcima i fotografijama vide iz vazduha izbačene američke protivtenkovske mine Gator.

Satelitski snimci prikazuju selo u čijoj blizini su pronađene mine, kao i njegov položaj u odnosu na iranski kompleks opisan kao raketni grad.

Prema analizi Bellingcata, raspršivanje ovih mina ima za cilj uništavanje vozila koja isporučuju rakete iz raketnih silosa koji se nalaze duboko unutar raketnih gradova.

Direktorka Službe za istraživanje naoružanja Dženzen-Džons rekla je za Bellingcat da snimci prikazuju američke kasetne protivtenkovske mine.

On je pojasnio: "Ove slike prikazuju ono što izgleda kao američke kasetne protivtenkovske mine BLU-91/B. BLU-91/B se izbacuje iz vazduhoplovnih kasetnih bombi CBU-78/B ili CBU-89/B."