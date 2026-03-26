Pentagon razmatra da dio naoružanja namenjenog Ukrajini preusmjeri na Bliski istok zbog rata sa Iranom i trošenja ključnih zaliha raketa, objavio je „Vašington post“.

Američki list je, pozivajući se na tri izvora, naveo da, dok SAD troše neke od najvažnijih zaliha raketa tokom rata u Iranu, razmatraju kako najbolje da ih nadoknade.

Navodi se da konačna odluka još nije donijeta.

Među oružjem koje bi moglo da bude preusmjereno su i rakete protivvazdušne odbrane (PVO) naručene u okviru NATO programa PURL.