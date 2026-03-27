Prema zapadnim obavještajnim izvorima, Vladimir Putin je pokrenuo tajne isporuke naprednih dronova Iranu, u trenutku dok Teheran jača svoju vojnu strategiju, dok Kremlj tvrdi da se radi o humanitarnoj pomoći.

Vladimir Putin planira da ojača Iran pošiljkom smrtonosnog oružja, tvrde zapadni obavještajci čije riječi prenosi britanski San. Kremlj je, kako se navodi, započeo tajne razgovore sa Teheranom samo nekoliko dana prije nego što je Donald Tramp pokrenuo operaciju "Epski bes".

Isporuke dronova su već krenule početkom marta, tvrdi više obavještajnih izvora, a očekuje se da će cijela operacija biti završena do sledeće nedelje.

Rusija takođe, prema tvrdnjama zapadnih zvaničnika, dijeli sa Irancima satelitske snimke i podatke o metama. Jedan zapadni zvaničnik strahuje da Moskva ne samo da pokušava da ojača vatrenu moć Irana, već i pomaže u "jačanju režima".

"Ne treba im više dronova. Potrebni su im bolji dronovi. Žele naprednije mogućnosti", rekao je za Fajnenšal tajms Antonio Đustoci, viši istraživački saradnik u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi.

Tačni modeli ostaju nejasni, ali Rusija će vjerovatno isporučiti dronove slične Geranu-2, zasnovane na iranskom Šahidu-136. Ruske verzije iranskih dronova, koje su u upotrebi u Ukrajini od 2023. godine, značajno su modifikovane kako bi izbjegle protivvazdušnu odbranu i nosile veći teret.

"Rusi su dramatično poboljšali Šahide, uključujući modifikacije motora, navigaciju i mogućnosti ometanja", rekla je za FT Nikol Grajevski, profesorka na Sciences Po u Parizu.

Javno, Rusi su saopštili da šalju humanitarnu pomoć. Tvrde da je više od 13 tona ljekova već poslato preko Azerbejdžana, a da je još na putu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje o slanju dronova, rekavši:

"Trenutno kruži mnogo lažnih informacija. Jedno je istina - nastavljamo dijalog sa iranskim rukovodstvom", rekao je.

Izrael je navodno prošle nedelje napao ključnu rutu snabdijevanja između Rusije i Irana na Kaspijskom jezeru. Ruska vojna tehnologija je takođe navodno pronađena u iranskom dronu koji je pogodio britansku vazduhoplovnu bazu na Kipru.

Istražitelji vjeruju da je dron samoubica koji je pogodio britansku bazu Akrotiri na Kipru sadržao navigacioni sistem Kometa-B ruske proizvodnje.

Iran je jeftine dronove učinio ključnim elementom svoje vojne strategije, ispalivši više od 3.000 širom regiona od početka borbi. Ova država takođe radi na jačanju svoje protivvazdušne odbrane. Moskva i Teheran su već postigli sporazum o stotinama lansera i hiljadama raketa u naredne tri godine.

Ali Moskva je povukla crtu u prodaji svog sistema S-400, oprezna da ne izazove direktan sukob sa Sjedinjenim Državama. Raspoređivanje tako napredne tehnologije verovatno bi zahtijevalo ruske posade na terenu, što bi ih dovelo u direktnu borbu sa američkim snagama.