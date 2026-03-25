SAD planiraju dodatno jačanje vojnog prisustva na Bliskom istoku, dok se u ovom trenutku nagađa o mogućem dogovoru sa Iranom o okončanju rata.

Pentagon bi mogao da pošalje nekoliko hiljada vojnika iz elitne 82. vazdušno-desantne divizije na Bliski istok, potvrdila su dva izvora upoznata sa planom za Rojters.

Ova jedinica, poznata po brzom reagovanju i mogućnosti raspoređivanja u roku od 18 sati, stacionirana je u Fort Bragu u Sjevernoj Karolini.

Za sada nije poznato gdje bi tačno vojnici bili raspoređeni niti kada bi stigli u region.

Opcije uključuju i Iran

Prema ranijim izvještajima, administracija Donalda Trampa razmatra i mogućnost slanja dodatnih snaga koje bi, u krajnjem slučaju, mogle biti raspoređene i na teritoriji Irana.

Iako takva odluka još nije donijeta, cilj je jačanje kapaciteta za eventualne buduće operacije u regionu.

Jedan od izvora naveo je da se razmatra slanje između 3.000 i 4.000 vojnika, saznaje Rojters.

Masovno jačanje prisustva

Ovaj potez dolazi nakon što su SAD već uputile hiljade marinaca i mornara na brodu "USS Boxer", zajedno sa pratećim ratnim brodovima.

Prije novih pojačanja, u regionu je već bilo raspoređeno oko 50.000 američkih vojnika.

Istovremeno, Vašington je izveo napade na oko 9.000 ciljeva unutar Irana od početka sukoba 28. februara.

Gubici i politički rizik

Do sada je u ratu poginulo 13 američkih vojnika, dok je 290 ranjeno. Od tog broja, većina se vratila na dužnost, dok je deset i dalje u teškom stanju.

Mogućnost slanja kopnenih snaga nosi i politički rizik za Trampa, s obzirom na slabu podršku javnosti za ovaj sukob i njegova ranija obećanja da neće uvlačiti SAD u nove ratove na Bliskom istoku.

Prema najnovijem istraživanju, podrška američkim napadima na Iran dodatno je pala, dok većina građana izražava protivljenje nastavku vojne akcije.

U fokusu Ormuski moreuz

Američka vojska razmatra i scenarije koji uključuju kontrolu Ormuskog moreuza, kao i potencijalno raspoređivanje snaga na ključnim energetskim tačkama Irana, uključujući ostrvo Kharg, kroz koje prolazi čak 90 odsto izvoza iranske nafte.

U međuvremenu, i dalje nema potvrde o konkretnom napretku u pregovorima, iako je Tramp ranije izjavio da su razgovori "produktivni", što je Teheran demantovao.